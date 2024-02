María Eugenia Ritó relató su drama con las adicciones

En los 2000, María Eugenia Ritó logró consagrarse como una de las vedettes más exitosas del medio artístico, siendo convocada por las productoras más importantes. En un momento en el que el género de la revista atravesaba un gran momento, la rubia llegó a encabezas los elencos más importantes del teatro nacional.

Sin embargo, su divorcio y su adicción a diferentes sustancias desencadenaron en que María Eugenia Ritó se aleje de los medios, teniendo como gran última aparición su última participación en el Bailando, en el año 2014. Tiempo después, una serie de internaciones provocaron que la bailarina se aleje de manera permanente de la televisión y el teatro.

Ahora, María Eugenia Ritó se sentó en el living de LAM y se animó a dar detalles de cómo vivió los momentos más difíciles de su vida, "Estuve muy mal... estuve muerta. Te puedo asegurar que estuve muerta. Te saca el alma, te saca la vida”, expresó la rubia sobre su historia con las adicciones.

En medio del llanto, María Eugenia Ritó se angustió al hablar sobre sus adicciones.

Luego, señaló: “Dejás de ser vos. Yo soy sincera, no me da vergüenza contarlo, me emociono, soy un ser humano, y estaba muy solita y más de una vez le pedí a Dios”, contó entre lágrimas, explicando que por este motivo no podía volver a los medios. “Me pasó de tener dos ojos y no ver, de decir ‘loca, date cuenta. Tenés dos ojos y dos piernas, salí, caminá. Dios ayudame, empujame, haceme ver’ y yo no podía”.

Saliendo del clima de conmoción y fiel a su estilo, María Eugenia Ritó decidió lanzar dardos venenosos contra algunas celebridades y se despachó: “Todas hicimos lo mismo acá y después ‘me hago la señora’ ¿Viste? Son todas iguales”. Además, agreó: "Yo no digo nombres, pero se hacen las señoras. ¿Señoras de qué? Si todo el mundo sabe lo que hiciste. Y andá a saber si hoy en día no siguen haciendo esas cosas, porque yo tengo rumores y sé muchas cosas”, lanzó la rubia.