Yanina Latorre anticipó un bombazo que podría tener a una pareja en la mira: "Peleas"

La conductora de América compartió una durísima información en sus redes sociales que se convertiría sin dudas en la gran polémica del 2026 en el mundo de la farándula.

Yanina Latorre empezó el lunes contando un verdadero bombazo que tiene a una querida pareja en la mira. Todo ocurrió en la red social X (antes Twitter), donde la conductora decidió dar detalles que seguramente ampliará en sus programas.

"Chicos, tengo un chisme que es un escándalo y cuando digo escándalo, es escándalo posta, no es humo. Yo esto lo sé de muy buena fuente", comenzó escribiendo la expanelista de Ángel de Brito sobre la polémica que se desatará.

"Resulta que esta pareja que todos aman (sí, esa misma, la de Instagram perfecto, viajes, besitos y “te amo” en stories)… No estaría tan perfecta como parece. Hace meses que vienen mal. Pero mal de verdad. Peleas, celos, escenas. Todo lo que te imaginás… Y un poquito más", subrayó Yanina.

El fuerte anticipo de Yanina Latorre sobre una pareja muy querida Captura de pantalla 2026-04-06 113134 Yanina Latorre y un adelanto explosivo. X @yanilatorre Además, agregó que efectivamente "hay terceros en discordia" y que el hombre en cuestión "estaría mensajeándose con alguien del mismo círculo. Nada de NN. Conocida. Muy conocida. Y no, no es la que están pensando… Es peor".

Captura de pantalla 2026-04-06 113150 Yanina Latorre anunció lo que puede llegar a ser el escándalo del año. X @yanilatorre Por el momento todo quedó en solo un rumor aunque con el correr de las horas podría ampliar la información en sus diferentes programas. Sin dudas que estos posteos desperaron el interés en los usuarios de redes y en los seguidores de la conductora.