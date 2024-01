María Eugenia Ritó ninguneó a Flor Vigna como jurado: "No es una estrella, le falta..."

Pampita decidió tomarse unas merecidas vacaciones a pocas semanas del Bailando 2023. Esta situación generó un nuevo escándalo, no solo por su ausencia en la recta clave del programa sino por la elección que tuvo la producción al seleccionar a Flor Vigna como su reemplazo. Esto desató la ira de María Eugenia Ritó.

Pese a que fue bicampeona, la elección de que Flor Vigna regrese al Bailando generó mucho enojo entre los participantes ya que en esta edición decidió renunciar, dejando a su equipo con Noelia Marzol. De hecho se teme que no sea objetiva para puntuar a su exequipo, favoreciéndolo.

Pampita se va de vacaciones y Flor Vigna la reemplazará en el jurado del Bailando.

Lourdes Sánchez fue una de las participantes que se mostró furiosa por la decisión, recordando que tuvo varios enfrentamientos con la bailarina y apuntando sin filtros contra esta medida que tomó la producción: "La producción me odia. No se entiende, realmente".

"En esta instancia, ponérmela a Flor es como... me odia, real eh, yo lo siento así. Hay que ver cómo se lo toma. Si va a ser viva, se tiene que fijar solo en el baile... Pero a veces le puede más el odio, la bronca", aseguró la correntina.

Pero ahora en LAM quien también salió a dar su opinión sobre esta incorporación de Flor Vigna fue María Eugenia Ritó. La exvedette había apuntado fuertemente contra la bailarina en sus redes, aunque luego tuvo su oportunidad de descargo en el show de Ángel de Brito.

"La verdad que le falta... Me gusta mucho como baila, lo que hace y no hay que sacarle mérito porque es excelente. Ahora está incursionando la parte del canto y espero que le vaya bien", comenzó detallando.

María Eugenia Ritó opinó sin filtro sobre la inclusión de Flor Vigna como jurado del Bailando.

"De todas maneras, ella quiere estar en el jurado, y me parece perfecto. Habrá hablado con la persona correcta...", insinuó, reabriendo la puerta de los "acomodos" que hace tiempo se vienen rumoreando dentro del Bailando y sus beneficios -de hecho en su momento se decía que Flor Vigna gozaba de ciertos privilegios-.

Y sentenció: "Puede opinar, claramente, pero con ese criterio... No tiene estelaridad, hay mucho taco gastado en esa pista. Está Moria, Pachano, Pampita, estuvo Alfano, pero sabe mucho. Me encanta como baila, es una gran artista pero si la producción decide es porque tiene que estar ahí o justamente para que se armen este tipo de revuelos. Igualmente le deseo lo mejor, pero que le falta estelaridad, que no te quepa la menor duda".