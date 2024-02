La respuesta de Jorge Lanata a los medios que publicaron un polémico video sobre su salud

Este martes, Jorge Lanata brindó una extenso móvil para LAM (América), en donde además de aclarar los tantos sobre cuándo y cómo será su vuelta a la televisión, se refirió a un polémico video sobre su salud que se viralizó, y apuntó contra los medios que lo publicaron.

Luego de que Ángel de Brito le preguntara a Jorge Lanata sobre su salud y las imágenes que se difundieron en las que se lo ve como si estuviera durmiéndose, el conductor respondió irónico: "Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, El Destape... Ahora, los medios K desearon que me muriera hasta hoy, y ahora se preocupan por mí. Son divinos los tipos".

Siguiendo con su explicación y para descartar alguna situación delicada de salud, Lanata explicó: "No pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones en que me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único bolu... que habla cuatro horas".

"Me llama la atención que los tipos durante años se pasan diciendo que se muera, y ahora 'me preocupa la salud'. Váyanse al carajo todos. Yo creo que el video está editado, no recuerdo un período tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido", continuó Jorge Lanata quitándole gravedad al episodio que se señaló como preocupante por su salud.

Por último, el conductor explicó: "Por una cuestión de tiempo no puedo estar dormido, porque tengo que estar hablando, sino salta... Yo creo que hay que contrastarlo con la realidad, escuchá el programa y fijate si yo parezco dormido. No es tan difícil de contrastar."