Habló la tercera en discordia entre Nicki Nicole y Peso Pluma

En medio de una gran polémica por las imágenes que se dieron a conocer de Peso Pluma con una mujer en Las Vegas, Nicki Nicole decidió ponerle punto final a su relación con el cantante mexicano. Y ahora, la joven señalada como tercera en discordia rompió el silencio con un contundente posteo.

“No creas todo lo que escuchas en los medios, siempre hay dos versiones para una historia”, escribió desde sus historias de Instagram la influencer Sonia Sahar, bajándole así el tono al escándalo entre Nicki Nicole y Peso Pluma.

El posteo de Sonia Sahar tras el escándalo entre Peso Pluma y Nicki Nicole. Foto: Instagram @saharsoniaa.

La filmación que se viralizó de la modelo colombiana junto al astro aztea fue captada luego del Super Bowl, el pasado 10 de febrero, cuando Peso Pluma fue a una fiesta junto a su amigo DJ Alec Monopoly, en un casino en Las Vegas.

Tras la circulación de las imágenes de Peso Pluma con Sonia Sahar, Nicki Nicole anunció la ruptura con un categórico mensaje. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la rosarina sobre el engaño amoroso.

Sonia Sahar, la modelo colombiana que estaría saliendo con Peso Pluma. Foto: Instagram @saharsoniaa.

Por su parte, hasta el momento Peso Pluma no se ha referido al tema, y desde su cuenta de Instagram, donde tiene casi 14 millones de seguidores no ha realizado publicación alguna sobre el asunto.