Fuerte denuncia de Camila Lattanzio de Gran Hermano contra la producción del reality

Camila Lattanzio, la exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano, realizó una fuerte denuncia a través de las redes sociales contra la producción del reality.

"Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron. Quede entre las 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex. Ya me tiene cansada todo lo que les venden", comenzó expresando la joven en sus redes sociales.

"Acá, por si no me creen", agregó y compartió capturas de conversaciones de WhatsApp para hacer valer su descargo. "¡Acá, cuando estaba a punto de entrar al reality! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo, a lo que me decían que iban a hablar", continuó.

"Faltaba dos semanas para entrar y ya me habían pedido todo: pasaporte, fecha de inicio, DNI, entre otras cosas. Mágicamente, no entré", concluyó.

Luego, Camila compartió una historia de Instagram del conductor del programa, Santiago del Moro, donde responde qué opina cuando se afirma que “está todo armado”. Camila Lattanzio. Foto: Instagram @camii_lattanzio

Allí la exparticipante de Gran Hermano aseguró que "si la producción apoya o banca a una persona van a hacer lo posible para no mostrar la verdadera cara, es decir, si es una mierda de persona lo van a encubrir".