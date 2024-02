Así fue el reencuentro de Isabel de Gran Hermano con su hijo, que estuvo internado

Siempre polémica, como fue su perfil durante todo su paso por la casa de Gran Hermano, Isabel estuvo envuelta en una grave acusación por parte de su hijo, Augusto, quien apuntó contra la participante milf de haberlo internado para quedarse con la herencia de su marido.

Sin embargo, dentro de la casa, en diálogo con una de sus compañeras Isabel se animó a contar detalles de su vida privada, y en las últimas horas posteó una imagen muy linda y tierna junto a su hijo, luego de un largo tiempo alejados, concretaron un hermoso reencuentro.

¡Otra vez unidos! Isabel de Gran Hermano se reconcilió con su hijo Augusto

En su paso por Gran Hermano, Isabel contó: "Lo tengo al gordito, Manuel, que es el tipo que conozco desde que tengo uso de razón y lo dejé de apoderado de mi hijo”. Y explayó: "Los últimos días fueron una locura, tuve que poner rejas en mi casa. Mi exmarido era neurocirujano, el papá de Augusto. Desde que falleció el padre, Augusto empezó a andar mal, tiene 40 años”.

Para finalizar, confesó cómo lo está transitando: “Augusto no sé qué le pasó, un episodio psicótico y nada... Yo estoy hecha concha, me la banco y hago terapia hace mucho tiempo”. De esta manera, Isabel se encargó de dar una explicación sobre lo ocurrido y sin saber que estaba siendo apuntada en redes sociales.

Es que uno de sus hijos la había denunciado públicamente de haberlo internado a la fuerza para quedarse con su herencia, sin embargo, tras su salida, la exhermanita de mayor experiencia dentro del reality parece haber limado asperezas con él y mostró en sus redes sociales que su relación tomó un drástico cambio y recomponer la situación.

A través de sus redes sociales, la sommelier se mostró disfrutando de una tarde a puro sol, mate y alrededor de una pileta junto a su hijo Augusto. “La fuerza que me das hijo ahora que estás bien, ¡es lo que necesitaba para ser yo! Augus, ¡nuestras lágrimas hoy son de alegría!”, escribió la mujer de 65 años junto a dos postales donde está acompañada de su progenitor.

¡Alegría absoluta! Isabel de Gran Hermano se reencontró con su hijo luego de una fuerte denuncia

En alguna oportunidad, Isabel había relatado: "Su problema son las adicciones, no me gusta hablar de ese tema. Por la adicción tuvo un inconveniente de salud y quedó internado, eso me devastó. Pero si yo tuviera un problema legal con mi hijo, no estaríamos viviendo juntos".

Y reveló: "Yo me caigo del techo a los seis días que fallece su padre. Me rompo el calcáneo y me sometí a una cirugía con veinte puntos y a un año de recuperación que lo hice en cinco meses, gracias a mi fortaleza. Y mi hijo decía que yo lo había hecho a propósito para tomar protagonismo. Eso te demuestra que él no estaba bien porque sé que me ama, pero pasaron cosas que por suerte se solucionaron".