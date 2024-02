Laurita Fernández le respondió contundente a Flor Vigna: "Ojalá que..."

Flor Vigna volvió a ser noticia en los últimos días luego de referirse a la mala experiencia laboral que tuvo con Nicolás Cabré. Durante una entrevista con Intrusos (América), la cantante fue muy dura con el actor, al que tildó de "mal compañero".

"Me tocó un compañero que te hace todas, que si no le das bola te hace todas. Fue re feo y yo no dije nada porque tenía miedo de quedarme sin trabajo", expresó Vigna sobre el trabajo que compartieron junto a Cabré en la tira de Pol-ka Mi hermano es un clon (2018).

Luego, Flor fue por más y dio su opinión sobre la relación que el actor tiene con sus parejas: "Creo que tiene que ver más con un delirio de él de cómo provoca a sus novias para pegarles algo en la cabeza. También un tema de su cobardía cuando decía que nos arregláramos nosotras porque era un problema entre mujeres".

Este comentario en particular generó la reacción de Laurita Fernández, quien fue pareja del actor. "Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras", expresó la actriz y conductora durante un móvil con Socios del espectáculo (El Trece).

Cabré junto a Fernández.

Luego, se refirió al comentario que realizó Vigna: "No tengo nada que responderle. A Flor le deseo lo mejor. Si quiere que le haga una canción".

Para finalizar, Laurita le dejó un consejo a la cantante: "Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos. Ojalá que esté bien rodeada y que la aconsejen bien... Yo viví un montón de cosas que me guardo para mi ámbito privado, que las he encarado y hablado en privado y murieron. Ya está. El tiempo pone todo en su lugar", agregó contundente para finalizar.