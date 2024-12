God Save The Queenvuelve a emocionar: una noche inolvidable llega a Buenos Aires

Como parte de su “World Tour 2024” se presenta otra vez en la Ciudad Buenos Aires, con más de 25 años de trayectoria, la banda ha cautivado a audiencias en todo el mundo, siendo considerada el show más destacado sobre Queen. Este nuevo espectáculo promete un recorrido emocionante por la discografía de la legendaria banda británica, desde sus inicios en 1973 hasta 1995, incluyendo un repertorio inolvidable de canciones como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" y "We Are the Champions".

El show no sólo revive la música de Queen, sino que también ofrece una experiencia visual espectacular. Con vestuarios auténticos, luces impactantes y efectos especiales, el show transporta al público al corazón de los conciertos que marcaron una era. Cada presentación recrea la atmósfera mágica de un recital de Freddie Mercury y compañía, convirtiéndose en un viaje emocionante para todas las generaciones.

19 de diciembre en el Gran Rex

Elegidos por Rolling Stone como el show homenaje más importante del mundo, God Save The Queen marcó un 2023 de éxitos rotundos, con más de 250.000 entradas vendidas y un Luna Park totalmente agotado. Además, la banda continúa consolidándose como un fenómeno global al compartir escenario con grandes artistas como lo es Aerosmith, llevando la música a nuevas audiencias.

Bohemian Rhapsody Live

No te pierdas esta experiencia única de revivir la magia de Queen con God Save The Queen este 19 de diciembre en el Teatro Gran Rex.

Entradas disponibles haciendo click aqui