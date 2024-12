Termina Bake Off Famosos 2024: quiénes son los finalistas

Bake Off Famosos entra en su recta final. El reality de pastelería conducido por Wanda Nara se encamina hacia un cierre que promete ser emocionante. El último participante en dejar el programa de Telefe fue el periodista deportivo Gastón Edul. Ahora, cuatro semifinalistas competirán por el galardón y el premio económico. Aunque no hubo confirmación oficial por parte del canal, la última emisión del ciclo de cocina sería el miércoles 11 de diciembre.

Verónica Lozano, una de las semifinalistas de Bake Off Famosos. Fuente: captura Telefe.





Con la salida de Gastón Edul este pasado jueves, son cuatro los participantes semifinalistas de Bake Off Famosos: Camila Homs, Verónica Lozano, Cande Molfese y Mariano Iúdica. Todos ellos intentarán llevarse el galardón al mejor pastelero y cobrar el jugoso premio de 30 millones de pesos reservados para el ganador del programa de cocina de Telefe. Ante de Edul, había sido el actor Damián de Santo quien dejó el programa.



Los cuatro semifinalistas de Bake Off famosos sobrevivieron a semanas de desafíos pasteleros. La competencia inició en octubre con catorce participantes. Este es el listado completo de los eliminados del reality de cocina que se emite en las noches de Telefe: Gastón Edul, Damián de Santo, Ignacio "Nacho" Elizalde, Eliana Guercio, Callejero Fino, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Javier Calamaro y Karina Jelinek.



Bake Off Famosos 2024: Damián de Santo y una despedida que será recordada



Uno de los últimos en quedar eliminado de Bake Off Famosos fue el actor Damián De Santo, quien dijo adiós después de una jornada en la que afrontó dos retos. En el primer desafío de la noche le tocó medirse con la influencer Cami Homs y el periodista deportivo Gastón Edul. Los tres elegidos para la prueba tuvieron que cortar un pan dulce por la mitad para lograr la menor diferencia de peso entre una parte y otra.

Damián de Santo, el último eliminado de Bake Off Famosos. Fuente: Twitter @bakeoffar.





Christophe Krywonis, uno de los jurados del programa, anunció el resultado: Damián de Santo fue el mejor de los tres, con una diferencia de apenas cinco gramos entre las dos mitades del pan dulce. El triunfo sobre Edul y Homs le dio al actor una ilusión que pronto se derrumbaría.



Después del reto del peso del pan dulce llegó el momento del gran desafío de la noche, la prueba de pastelería. Wanda Nara dio las instrucciones: los participantes debían cocinar una casita navideña en menos de dos horas y media. El reto conllevaba una dificultad extra, a los competidores de Bake Off Famosos 2024 se les exigía preparar dos tipos de masas para la estructura. Además, no podían descuidar el glaseado.



El proceso fue duro, a los seis participantes se los notaba tensos y nerviosos. Cumplido el tiempo para el reto, Wanda felicitó a Verónica Lozano, quien se llevó el delantal celeste, premio a la excelencia pastelera. La contracara de Lozano fueron De Santo, Homs y Edul. Los mismos tres que habían iniciado compitiendo por el peso del pan dulce volvían a quedar al borde de la eliminación. Sus casitas navideñas presentaban errores de consistencia y diseño.



Wanda Nara anunció que Camila Homs era la primera salvada. Luego, tras una larga deliberación, el jurado sumó a Edul entre los salvados. Y la buena noticia para el periodista de TyC Sports significó el final para Damián de Santo en Bake Off Famosos.



"Viniste con un espíritu que trajo la alegría que todos conocemos, pero también con la bondad humana que honra al canal y al programa en este momento tan difícil de la sociedad, y ser una persona que trae alegría a la gente es muchísimo", le dijo Christophe Krywonis al actor.



Damián de Santo tomó la palabra y cerró su participación con un sentido mensaje para el jurado y sus compañeros: "Gracias a ustedes. Si algo quiero dejar en esta vida, no es que me respeten, sino que me quieran. Creo que es lo mejor que les puedo dejar a mis amigos, a mi familia y a la gente que me conoce porque sé amar. Amar es hacerle la vida más fácil a la otra persona, por eso mi alegría permanente, porque me la devuelven todos los días".

Este pasado jueves también se consumó la eliminación de Gastón Edul y de esta manera quedaron definidos los cuatro participantes que siguen en carrera.