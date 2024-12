La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Fátima Flórez sobre Javier Milei

Mirtha Legrand volvió con una nueva edición de "La Noche de Mirtha" y tuvo a grandes invitados. La Chiqui invitó a su mesa a Marcelo Polino, Georgina Barbarossa, el chef Donato de Santis, el doctor Roberto Debbag y la humorista que estuvo recientemente en Las Vegas, Fátima Flórez.

En el inicio de la charla, Mirtha le hizo un reclamo que sorprendió a todos y que tenía que ver con los shows que dio Fátima en los Estados Unidos: "¿A mí me hacías?" le consultó La Chiqui y allí expresó Fátima que "me pidieron que haga cantantes internacionales y me gustó mucho, fue un gran desafío".

Pero la charla minutos después cambió por completo luego de que Mirtha Legrand le preguntó sobre la relación que mantuvo con el presidente Javier Milei: "Es parte de mi vida, es parte de mi pasado y me parece fantástico", comenzó diciendo Fátima respecto a la relación con el mandatario.

Luego, La Chiqui fue contundente y le hizo la pregunta al hueso: ¿Y qué te reemplazara tan rápido?", expresó la conductora sobre qué sentía Fátima respecto a la nueva relación que tiene Milei con Amalia Yuyito González con quien se muestra muy enamorado en las redes sociales.

La filosa pregunta al hueso de Mirtha Legrand a Fátima Flórez sobre Javier Milei:

Ante esto, la humorista sostuvo que "mejor voy a tomar un traguito de Champagne porque esto hay que digerirlo rápido... Yo creo que la vida continúa y cada uno sigue con su vida", respondió muy sincera. Marcelo Polino bromeó con la situación y le dijo a Mirtha que era muy temprano como para empezar con la pregunta.