Así es la casa de Laurita Fernández por dentro: moderna, glamorosa y en Pilar

El Instagram de Laurita Fernández está repleto de su día a día como bailarina y conductora, desde detalles de su protagónico en "Legalmente rubia" a su programa en Canal 9, "Bienvenidos a ganar". Pero la coreógrafa no deja de compartir su lado más humano con sus seguidores, y así lo hizo con la casa que remodeló y donde ahora vive.

Ubicada en un exclusivo barrio privado de Pilar, Buenos Aires, la casa de Laurita Fernández refleja su estilo moderno y sofisticado. La vivienda, distribuida en dos plantas, se caracteriza por sus amplios y luminosos ambientes, que incluyen un extenso jardín con pileta, ideal para momentos de relajación y actividades al aire libre.

En la planta superior, la conductora organizó los espacios más personales de la casa. Aquí se encuentran los tres dormitorios, que destacan por su privacidad y serenidad. Si bien son pocos los detalles que la conductora mostró de esta zona en redes sociales, se sabe que es un refugio destinado al descanso y la desconexión, marcado por el color blanco y la luz natural que ilumina el resto de la casa.

El elegante dormitorio de Laurita Fernández. Foto: Instagram @holasoylaurita

El corazón social de la vivienda está en la planta baja, donde se distribuyen el living, el comedor con cocina integrada y una barra, un playroom, y un acceso al jardín con pileta. Cada ambiente está pensado para facilitar encuentros y compartir momentos, con un diseño que equilibra modernidad y calidez.

El living, uno de los espacios más destacados de la casa, combina una estética industrial con el predominio del color blanco, aportando un aire moderno y luminoso. Este ambiente, frecuentemente compartido por Laurita en sus redes sociales, refleja su gusto por los espacios funcionales y llenos de personalidad.

La cocina es otro de los puntos clave del hogar. Sus muebles blancos combinan perfectamente con la barra en tonos, arena y detalles oscuros, mientras que los toques en negro, como la grifería y el horno, aportan contraste y elegancia.

La cocina industrial de Laurita Fernández. Foto: Instagram @holasoylaurita

Los lujosos detalles de la casa de Laurita Fernández

En el amplio espacio, Laurita Fernández logró incluir dos espacios que vuelven a su hogar, una casa de famosa. Uno es el baño, que la misma bailarina renovó: “Lo que más desorientada me tenía era el baño, y hoy puedo decir que es el espacio que más auténtico quedó: no sabía qué poner, no quería la veta tradicional, y finalmente elegí un terrazo. ¿Les gusta?”, escribió en una publicación donde mostró el resultado final.