Así es la decoración que la China Suárez eligió para su casa: estilo hippie chic y muchas flores

La China Suárez suele cambiar la decoración de su casa y mostrar el resultado en las redes sociales, así como también le gusta exhibir los coloridos retoques que le da a su vivienda. Por eso es frecuente ver que la ex Casi Ángeles comparte con sus seguidores estos cambios en el interior del caserón de Pilar, en el que vive junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.



Las flores y los animales parecen ser los diseños favoritos de María Eugenia Suárez al momento de decorar su casa. Al menos para el living, la China eligió esas temáticas para el diseño de los respaldos de las sillas y las paredes. También es fanática de los estampados con motivos chinos.

La China Suárez cambia con frecuencia la decoración de su casa. Fuente: Instagram @sangrejaponesa





La casa de la China Suárez, ubicada en el country Chacras de Murray, en Pilar, ya tuvo varias refacciones desde que la actriz se radicó allí con su pareja de entonces, el actor chileno Benjamín Vicuña. Juntos habían elegido esa vivienda para continuar su vida de pareja luego de la pandemia. Tras la separación, ella siguió viviendo en ese lugar junto a sus hijos. La propiedad, valuada en aproximadamente 600 mil dólares, tiene un jardín de 3000 metros cuadrados.

La decoración del living de la China Suárez. Fuente: Instagram @sangrejaponesa





En 2022, la China Suárez sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar detalles de la decoración de su baño. En aquella oportunidad exhibió imágenes del estilo vintage con el que había ilustrado ese sector de la casa. También mostró a sus fans la impresionante bañera rosa y el microcine hecho a medida en un altillo reconvertido. Según dijo la actriz, el microcine es la parte favorita de la casa de sus hijos.

El baño de la casa de la China Suárez. Fuente: Instagram @sangrejaponesa

"Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir qué elegir, me inspiran mucho las casas inglesas", dijo aquella vez la China Suárez.

Un microcine, uno de los lujos de la casa de la China Suárez. Fuente: Instagram @sangrejaponesa

"Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo", agregó la protagonista de "Linda".

La bañera rosa de la China Suárez. Fuente: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara

La China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara tras los chats que la empresaria divulgó en su cuenta de Instagram. Wanda reveló mensajes privados y detalles de conversaciones con la actriz, lo que generó un fuerte escándalo mediático. Horas antes de esos posteos escandalosos, en el living de Susana Giménez, la conductora de Bake Off 2024 había acusado a la ex Casi Ángeles de haber destruido a su familia.

Marcela Tauro, panelista del programa "Intrusos", afirmó que la China desmiente las acusaciones de Wanda. Según su versión, los mensajes mostrados en Instagram no son auténticos. "Ella (la China) dice que todo lo que contó Wanda en lo de Susana no es verdad. Ni lo que dijo, ni los supuestos mensajes que mostró son reales", expresó Tauro acerca de la postura de la China.

En el living de Susana, Wanda aseguró que en 2021 la China mantuvo una relación con Mauro Icardi y aprovechó una crisis matrimonial que la empresaria había tenido con el futbolista del Galatasaray. Luego, en sus redes, Nara expuso supuestas conversaciones que mantuvo con María Eugenia Suárez acerca de Pampita. Esas capturas ya fueron borradas, lo que hace suponer que a Wanda le llegó la versión sobre las intenciones de la China de continuar el tema en la Justicia.