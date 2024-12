¿A los besos? El video íntimo de Franco Colapinto y la China Suárez

Franco Colapinto y la China Suárez se han robado la atención semanas atrás luego del famosos video donde se los puede ver caminando en la noche de Madrid tras salir a cenar a un conocido restaurante. En las redes sociales ahora se viralizó un video donde afirman que son ellos.

El piloto de Williams se encuentra este fin de semana en el Gran Premio de Qatar y por ende este clip puede ser de días previos a la competencia. Pepe Ochoa semanas atrás contó toda la información respecto a ese primer encuentro en un restaurante español y sostuvo que estaban muy enamorados.

"Ella llegó primero, él después. Estuvieron en un reservado exclusivo para ellos. Pero luego se mostraron bastante divertidos y chicharacheros, románticos. Después abandonaron juntos el recinto caminando", expresó en su momento el panelista de LAM en sus redes sociales.

Por su lado, Pochi de Gossipeame sostuvo que "Me cuentan que ya los habían visto juntos por el barrio, se sabía que andaban. El restaurante del que estaban saliendo es uno de los más de moda de Madrid así que claramente no había intenciones de no ser vistos".

El video viral de Franco Colapinto y la China Suárez en un boliche

Lo cierto es que ahora un nuevo clip salió a la luz y afirman que serían nada más ni nada menos que Colapinto y la China Suárez en un local bailable. En las imágenes se puede observar a la "pareja" bailando y hablando en el oído, de confirmarse que serían ellos, la relación parece estar muy cerca de confirmarse.