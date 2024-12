Oriana Sabatini mostró cuál es el lugar preferido de su casa y sorprendió con una foto íntima

Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto íntima que tomó en el lugar preferido de su casa en Moncaleri, Italia. Se trata de un espacio diseñado estratégicamente para que la actriz y cantante pueda observar y seleccionar fácilmente lo que necesita sin perder tiempo.

Quienes están pendientes de las redes sociales de Oriana Sabatini, saben que suele compartir postales de su vida junto a su marido Paulo Dybala, de sus amigos y familiares cuando la visitan. Al mismo tiempo, permite a su fandom y a otros interesados que conozcan un poco del interior de su lujoso hogar.

En esta ocasión, la influencer dejó boquiabiertos a más de uno con un look deslumbrante que refleja su buen gusto por la moda, al igual que sitio donde eligió tomarse la postal, ya que se trata de su enorme vestidor donde guarda numerosas prendas de diferentes estilos, accesorios y todo tipo de calzados.

Oriana Sabatini junto a su vestidor. Fuente: Instagram @orianasabatini.

¿Cuál es el lugar preferido de Oriana Sabatini en su casa?

Sin dudas, para Oriana Sabatini, el sitio favorito de su casa es su armario, pensado especialmente para acomodar a gusto y preferencia su ropa y elegir sin problemas los complementos que le sirven para dar un toque especial a cada uno de sus outfits.

La distribución de su extenso ropero es perfecta para alguien que ama tener mucho espacio, sobre todo cuando se tiene tanta cantidad de prendas, carteras y zapatos de diferentes colores y marcas como ella.

Este es el sitio preferido de Oriana Sabatini en su casa. Fuente: Instagram @orianasabatini.

Oriana también se encargó de hacer que este espacio sea especial, al convertirlo en un ambiente agradable, combinando tonalidades claras con una excelente iluminación para ver cómo quedan sus looks frente a un gran espejo.

Oriana Sabatini contó cuál es el próximo proyecto que tiene en mente

En su reciente visita a Olga, Oriana Sabatini reveló cuáles son sus nuevos proyectos, y de manera sorpresiva habló de uno en particular que no tiene nada que ver con su carrera artística.

Oriana Sabatini contando cuáles son sus pasiones en Olga. Fuente: captura de YouTube OLGA.

Según sus propias palabras, la modelo quiere poner su propia funeraria. "Toda la vida me apasionó la muerte, me apasiona la medicina forense, pero es un compromiso muy importante que no sé si estoy preparada", contó dejando atónitos a todos.

Cabe señalar que Oriana, finalizó sus estudios en tanatopraxia, es decir, el conjunto de prácticas que se realizan sobre los cadáveres para luego aplicar métodos de higienización, conservación, embalsamamiento, etcétera.