Oriana Sabatini rompió el silencio y se mostró enojada con su tía Gabriela por un categórico motivo

El 20 de julio del corriente año, Paulo Dybala y Oriana Sabatini festejaron su casamiento en Exaltación de la Cruz, la boda contó con muchos famosos (entre ellos jugadores de la Selección Argentina), con amigos cercanos y obviamente los familiares de los novios que los acompañaron en estos años.

Pero la ausencia que dio que hablar fue sin lugar a dudas la de Gabriela Sabatini quien decidió no asistir a la boda de su sobrina. En su momento, Ova Sabatini salió a declarar y sostuvo que "les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante".

En las últimas horas, fue la propia Oriana quien habló al respecto y se refirió al tema nada más ni nada menos que en LAM: "Lo escuché a Ángel (De Brito) decir que no le había mandado invitación a mí tía... Ángel siempre da buena información pero se equivocó ahí, si le mandé la invitación.

Además agregó que "no tengo ningún problema (con Gabriela), obviamente que es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual", subrayó bastante molesta.

Oriana Sabatini se mostró enojada con su tía por faltar al casamiento

"Yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no". También subrayó que "cuando tenga ganas de hablar yo voy a estar acá siempre" dejando en claro que ella no tiene problemas en sentarse a charlar con Gabriela.