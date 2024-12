Filtraron el escandaloso motivo por el que Marisa Brel no forma parte del panel de Gran Hermano 2025

"Gran Hermano" estrenó una nueva temporada por la pantalla de Telefe, y las polémicas alrededor de sus 24 nuevos participantes no tardaron en surgir. Si bien las redes sociales están hirviendo con los "carpetazos" a ciertos jugadores, el escándalo en la edición 2025 llega más allá de la casa más famosa del país.

Antes del regreso de "Gran Hermano Argentina" a la televisión, la desvinculación de Marisa Brel del panel de expertos generó polémica entre los fanáticos del programa. Después de vagas explicaciones por parte de Telefe, se filtró el verdadero motivo detrás de su despido.

Yanina Latorre ventiló el verdadero motivo tras el despido de Marisa Brel

La inesperada ausencia de Marisa Brel en el panel de debate de "Gran Hermano 2025" generó revuelo, especialmente tras conocerse que Marina Calabró será su reemplazo con el visto bueno de Santiago del Moro. Frente a la confusión del público, Yanina Latorre reveló al aire de "LAM" los detalles detrás de esta decisión.

Según Latorre, la salida de Brel no fue casual: “Me llega información de Telefe, ustedes no sé si se acuerdan, pero salió en varios portales que varios exparticipantes de Gran Hermano que salían de la casa, Marisa Brel los llevaba a su casa y vivían un par de días con ellos y los enchufaba para que vendan esas bebidas que vendía ella”, expresó la panelista.

La angelita agregó que las actitudes de Brel no se limitaron a los exparticipantes, ya que también habría intentado comercializar sus productos con el personal técnico del canal. “Se ponía muy pesada con los camarógrafos y técnicos tratándoles de vender esas bebidas y eso no le gustó a la producción”, agregó.

La furiosa respuesta de Marisa Brel a Yanina Latorre

Marisa Brel apoyó a Bautista Mascia, el ganador de "Gran Hermano", durante la competencia. Fuente: Instagram @marisabrel

Tras los comentarios de Yanina Latorre, Marisa Brel no tardó en salir al cruce, negando la información de su colega: “Tiró fruta y me ensució. La verdad que no me gusta nada. Está todo bien con Yanina, pero le dieron mala información. Nunca en mi vida convidé ni siquiera una bebida que yo vendo, que lo podría haber hecho tranquilamente porque son naturales”, aseguró.

En sus declaraciones, Brel negó enfáticamente cualquier intento de promocionar sus productos entre los trabajadores del canal: “Nunca lo hice, le tiraron cualquiera”. Finalmente, la panelista ofreció su propia versión del motivo detrás de su ausencia en "Gran Hermano 2025": “No me llamaron porque no les intereso para estar este año en el programa, nada más”, sentenció, cerrando el tema con un tono directo y sin buscar más polémicas.