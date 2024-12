Susana Giménez reveló si entrevistará a la China Suárez tras la charla con Wanda Nara

Susana Giménez volvió a la televisión argentina con su clásico programa de entrevistas, sorteos y juegos. Lo cierto es que en las últimas semanas la diva de Telefe estuvo en boca de todos luego de la polémica entrevista con Wanda Nara donde habló sin filtro de Eugenia China Suárez y de Mauro Icardi.

La conductora de Bake Off Famosos le mostró chats escandalosos a Susana que mantuvo con el futbolista y padre de sus hijas. Lo cierto es que esto no fue todo, ya que ella quiso seguir mostrando más pruebas al día siguiente y compartió (aunque luego los borró), un intercambio de mensajes con la actriz.

Es por esto que se armó mucho revuelo y la diva salió a hablar tras la polémica y sostuvo que "Fue una nota de sufrimiento. Me encantó para el programa porque Wanda abrió su corazón", confesó Susana. También defendió a la empresaria diciendo que reaccionaría igual si ella estaría en esa posición.

Hace pocas horas Susana volvió a hablar con Socios del Espectáculo y habló sobre una posible entrevista con Eugenia tras darle la palabra a Wanda Nara en su living. El periodista le preguntó si hay posibilidad de que vaya al programa y ella sostuvo que "si hay un motivo".

Susana Giménez rompió el silencio y confesó si la China Suárez fue invitada al programa

Ante la respuesta, el cronista le expresó: "¿Te parece que no hay motivos después de lo que dijo Wanda?". La conductora no tardó en contestar diciendo que "ella no va a los programas me dijo". También subrayó que la producción la intentó convocar pero no hubo caso.