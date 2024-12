El engorroso problema que sufrió Valu Cervantes, la ex de Enzo Fernández, tras hablar a corazón abierto sobre su relación amorosa

Desde su separación de Enzo Fernández, Valentina Cervantes enfrentó grandes desafíos. La joven de 24 años se vio obligada a transformar su vida después de acompañar al futbolista de la Selección Argentina por más de seis años, y mientras Enzo Fernández disfruta de su soltería, Valentina Cervantes y sus hijos enfrentaron un incómodo episodio.

Todo sucedió en el aeropuerto, mientras la personalidad de internet viajaba para reunir a Olivia y Benjamín con su padre para las fiestas de fin de año. En la mañana del domingo, Valentina Cervantes compartió con sus más de 2 millones de seguidores de Instagram la peor noticia que le pueden dar a un viajero: le retrasaron el vuelo.

El drama en el aeropuerto para Valentina Cervantes. Foto: Instagram @valucervantes

"Ya vengo con la mente preparada a que me sucedan estas cosas", reconoció la modelo de Alo Yoga, en una foto donde muestra la información del retraso de su vuelo a Londres. Más allá de la molestia que significa la reprogramación de un viaje en avión, Cervantes quedó estancada con la responsabilidad de entretener a sus hijos por las próximas horas.

Afortunadamente, los hijos de Enzo Fernández lograron entretenerse durante la espera. Así lo mostró Valentina Cervantes quien, después de proteger a los menores de edad del frío del aeropuerto, grabó un tierno momento de juego entre los hermanos para compartir desde sus redes sociales.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes permanecen en contacto después de su separación

La indignación generalizada hacia el futbolista del Chelsea no evita que Valentina Cervantes mantenga contacto con Enzo Fernández, en gran parte debido a los dos hijos que tienen en común. En una reciente entrevista, la modelo e influencer llegó a emocionarse al hablar de su vínculo con el deportista.

Cervantes y Fernández estuvieron en pareja por seis años, desde que él tenía 17, y a pesar de no casarse construyeron una vida juntos: "Le puse que me encantó haberlo acompañado y que él cumpla su sueño y haber estado yo presente ahí. Me emociona que él me haga sentir parte (de su carrera) y lo valoro mucho", reveló ella.

A pesar de los rumores de reconciliación que rodearon a los mediáticos en las primeras semanas de su ruptura, ambos dejaron claro que su tiempo juntos llegó a su fin. Valentina Cervantes se despidió de la casa donde vivió con Enzo Fernández, y hoy en día brilla en el mundo del modelaje y las redes sociales.