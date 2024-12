¡Piedra libre!: filtraron la cuenta secundaria de Instagram de María Eugenia Suárez

María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez se encuentra en el ojo de la tormenta luego de su encuentro con Wanda Nara en un restaurante la semana pasada. Mucho se habló en estos últimos días sobre aquel momento, llegando a instalarse ciertos rumores. Sin embargo, el pasado domingo 1 de diciembre, Wanda rompió el silencio y contó que fue lo que sucedió aquella noche con Suárez; además de que reconoció que Mauro Icardi le fue infiel con "La China" años atrás.

"Yo la voy a saludar, no fui filmándola, Elian la saluda porque trabajaron juntos, de hecho la canción que hicieron juntos fue una provocación. La vamos a saludar y lo primero que le digo es 'Estoy bien'. Ella me dice 'somos gente grande, a mí no me interesa Mauro, ya fue, no tengo nada con él y yo le dije que por favor con Elián tampoco'", contó la modelo.

Wanda reconoció que Mauro Icardi le fue infiel con "La China" Suárez.

Y añadió: "Ella se enojó porque estaba filmando, era obvio que todo el mundo iba a filmar, le dije que se calme y a mi no me gusta exponer nada. Le dije que si esta acá mostrándote a una mesa de una persona que le causó tanto daño es provocar. Yo hace tres años que si llego a un lugar y te veo me voy, no por mí, porque tengo un grupo de diez amigas que donde te ven lo que te hizo Pampita te ven y te matan".

Como si fuera poco, el pasado lunes 2, Wanda Nara en su cuenta de Instagram (@Wanda_nara) enseñó chats que datan de 2018 con Suárez y quedó en evidencia que entre ellas había una buena relación. No obstante, la parte picante de esas conversaciones, tienen que ver con Pampita.

El posteo de Aaron en X. Créditos: captura de pantalla X @aarontsuarez.

En medio de todo este escándalo, en las últimas horas filtraron la cuenta secundaria de Instagram de María Eugenia Suárez. Fue Aaron (@aarontsuarez), usuario de X (anteriormente conocido como Twitter), quien compartió una captura de pantalla en la red social contando que salió a la luz el segundo perfil de Instagram de la actriz.

Franco Colapinto es uno de los seguidores de la cuenta secundaria de Suárez. Créditos: captura de pantalla Instagram Ysitedigoquesi__.

La cuenta secundaria de "La China" en Instagram es @Ysitedigoquesi__, un perfil privado que cuenta con pocos seguidores, pero la mayoría son famosos: Franco Colapinto; la cuenta oficial de Suárez (@Sangrejaponesa); Rodolfo Lamboglia, productor de cine con el que la actriz ha trabajado en diversas ocasiones; Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022; y Valentina Zenere.