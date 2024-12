Gianinna Maradona chocó con una productora de Marcelo Tinelli que manejaba alcoholizada: escándalo e intervención policial

En las últimas horas se dio a conocer el polémico video donde se puede ver el fuerte choque entre Gianinna Maradona y una productora de Showmatch. Esto ocurrió en la madrugada y Celeste Roth, quien se desempeña como productora de televisión se encontraba alcholizada al momento del impacto.

Rápidamente el video se viralizó por todas las redes sociales. En el corto clip se puede ver a Celeste en claro estado de ebriedad mientras se mostraba muy molesta por ver el estado en el que quedó el vehículo, la hija de Diego Maradona se encontraba en su camioneta, marca Mercedes Benz.

Desde Infobae se comunicaron con Gianinna quien contó que "“La otra persona me chocó de atrás, pero gracias a Dios estamos todos bien. Iba con Benja, y dos amigos. Fue un momento horrible, mi hijo iba durmiendo y lo levantó el golpe. Por suerte todos íbamos con cinturón de seguridad y no nos hicimos nada. Solo el disgusto y que, además, me quedé sin camioneta", sostuvo.

El incidente ocurrió en la noche cuando Gianinna, Benjamín (su hijo) estaban volviendo de la inauguración de lo fue "Diego Eterno", el homenaje que la familia preparó para que los fanáticos vean y disfruten de los detalles y objetos de Diego Armando Maradona, el mismo se llevó a cabo en el predio de La Rural.

Rápidamente el personal policial se dirigió al lugar y realizó pruebas de alcholemia. Cuando le hicieron la evaluación a Celeste, la misma arrojó que tenían un porcentaje de 1,96 de alcohol en sangre, mientras que la prueba de Gianinna Maradona resultó totalmente negativa.

En un momento se puede escuchar a Roth expresar: "Che Gianni, todo bien, pero la verdad que me rompés los huevos. No, boluda, me rompiste el auto, ¡la pu.... madre", todo esto ocurrió ya con el personal policial en el lugar y la forma de hablar demostraba que estaba en claro estado de ebriedad.