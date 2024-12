Florencia Peña explotó contra la revista Caras por no ponerla en la portada: "No soy una niña de..."

Hace poco explotó la polémica con la revista Caras. Y es que la disposición de cada una de las famosas para la tapa aniversario ha dado mucho de que hablar. Un ejemplo es el el caso de Pampita y Nicole Neumann, que no tuvieron una posición principal en la portada.

Y otra de los escándalos vinculados a este tema tiene que ver con Florencia Peña, quien había fue convocada al evento donde se produjo la tapa aniversario, la fotografiaron, pero luego no la incluyeron en la imagen grupal.

La tapa aniversario de este año de la revista Caras. Créditos: Revista Caras.

Respecto a esta situación, el pasado lunes en Socios del Espectáculo, la actriz habló sobre esta polémica y no se guardó nada.

"La revista lleva treinta y dos años y yo hace treinta y dos años que hago notas con ellos, porque yo tenía diecisiete años cuando hice mi primera tapa en Río de Janeiro, que me fui con mi mamá. No creo, bajo ningún punto de vista, que se hayan olvidado de mí, no hay manera. Sé cómo se arma una tapa y cuántos ojos las miran. Y quiero aclarar que es una nimiedad lo de la tapa, yo fui de onda porque los quiero, ¡los quería!", expresó la protagonista de Mamma Mia!.

Esto fue lo que dijo Florencia Peña en Socios del Espectáculo tras haber sido desplazada de la tapa aniversario de la revista Caras

"Lo que me molestó es que yo no pido nada, no soy modelo, influencer ni una niña de turno, tengo cincuenta años y mucho hecho. A algunos les gusta un montón y a otros nada. Pero me la banco y no necesito una tapa, fui ahí porque me lo pidieron mucho ¡nunca me lo habían pedido tanto! Además Maugeri está desaparecido, no contesta los mensajes. No creo lo del error humano, no les creo nada. Me sentí una pelotuda total, porque no lo necesito y no soy rasca tapa. Creo que algo pasó, no me lo van a decir, pero alguien que estuvo ahí pidió que yo no esté", dijo Florencia Peña muy contundente.