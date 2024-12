El DRAMA de JLo tras su separación de Ben Affleck: "Es como una soga alrededor de su cuello"

Jennifer Lopez no vive su mejor momento. La cantante y actriz estadounidense afronta su separación de Ben Affleck, una de las historias del momento más comentadas de Hollywood. J.Lo, quien presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2024, sigue lidiando con los efectos emocionales y prácticos de la ruptura con el actor de Batman.



Recientemente se conoció que uno de los principales problemas que tiene Jennifer Lopez es la mansión en la que vivía con Ben Affleck. Tras iniciar el trámite de divorcio con su exesposo, la cantante puso a la venta esta lujosa casa situada en California y valuada en 68 millones de dólares. La mansión de J.Lo y Ben lleva meses a la venta y, por el momento, ningún comprador preguntó por la propiedad.

Jennifer Lopez no consigue vender la mansión en la que vivía junto a Ben Affleck. Fuente: BBC.

Según fuentes cercanas a Jennifer Lopez, la situación con la casa está afectando profundamente a JLo. "La casa es como una soga alrededor de su cuello", reveló un allegado al entorno de la cantante en diálogo con In Touch, uno de los portales de noticias de celebrities más visitados de Estados Unidos. La noticia de la casa surge en un momento delicado para la autora de On the Floor, los rumores sobre su ex indican que Ben Affleck quiere volver con Jennifer Garner, la madre de sus hijos.



"Se siente atrapada, camina por la casa y siente todos los malos recuerdos. Ni siquiera su extraña magia vudú la ha ayudado. El lugar todavía tiene huellas de Ben por todas partes", informó la fuente citada por In Touch.



Más allá de tener que llevar a cabo una difícil operación inmobiliaria, Jennifer Lopez se siente atrapada en un lugar lleno de recuerdos de su relación con Ben Affleck. Aunque la mansión fue renovada y decorada con toques personales, la venta sigue sin concretarse, lo que incrementa la sensación de incomodidad y frustración en la cantante.

Más allá de los trámites, la expareja mantiene un trato cordial y cariñoso. Días atrás, protagonizaron un afectivo reencuentro en un club privado de Los Ángeles y Ben Affleck sorprendió a Jennifer Lopez con un exclusivo regalo de Navidad.



Así es la mansión en la que Jennifer Lopez vivía con Ben Affleck

La mansión en la que vivían Jennifer Lopez y Ben Affleck está situada en Beverly Hills, una ciudad ubicada en Los Ángeles que se caracteriza por albergar mansiones de ricos y famosos. La casa se emplaza sobre un terreno de 38.000 pies cuadrados, cuenta con 12 habitaciones y 24 baños. La propiedad fue adquirida por J.Lo y Ben en mayo de 2023, al año siguiente de su vida. Sin embargo, debido a que la relación comenzó a deteriorarse rápidamente, para julio de 2024 ya se encontraba en venta.

La mansión en la que Ben Affleck vivía junto a Jennifer Lopez está valuada en 68 millones. Fuente: EFE.



Jennifer estaba encantada con la mansión, mientras que Affleck no se sentía cómodo con la propiedad debido a su estilo arquitectónico y su ubicación, que le dificultaba el acceso a su familia y a sus hijos, quienes residen en Brentwood. Ahora, tras la separación, la cantante no puede esperar a que la casa se venda para poder dejar atrás ese capítulo de su vida.



A pesar de las mejoras realizadas en la mansión, como renovaciones y detalles personalizados, la venta no ha avanzado como Jennifer Lopez esperaba. De acuerdo a In Touch, solo un grupo selecto de compradores podría estar interesado en una propiedad de ese valor, lo que aumenta la frustración de la artista al sentirse atrapada en un lugar que, para ella, está lleno de "malos recuerdos".