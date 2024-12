Escándalo con Ben Affleck tras el divorcio: Jennifer Lopez espera que su ex se reconcilie con Jennifer Garner

Luego de su separación de Jennifer Lopez, los rumores sobre una posible reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Garner cobraron fuerza en la prensa estadounidense. Fuentes cercanas a J.Lo aseguran a Radar Online que incluso antes de la ruptura con el actor, la cantante creía que Affleck intentaría retomar su relación con la madre de sus hijos.



Jennifer Lopez está convencida de que la constante presencia de Jennifer Garner en la vida de su ex perjudicó el bienestar de su matrimonio con Ben Affleck.

La historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer Lopez duró poco más que dos años. La cantante y el actor se casaron en 2022 y a mediados de 2024 iniciaron los trámites del divorcio. Ahora, J.Lo cree que su ex llevará a cabo su propósito de regresar con Garner.

Jennifer Lopez está convencida de que Ben Affleck intentará volver con su ex. Fuente: Instagram @jlo.

En segundo plano, detrás de esta novela mediática, se ubica el empresario John Miller, el novio de Jennifer Garner. El emprendedor gastronómico, graduado con honores en la carrera de Derecho de la prestigiosa Universidad de Stanford, es propietario de una cadena de hamburguesas que cuenta con más de cincuenta locales en California.

Jennifer Garner está de novia con el empresario John Miller. Fuente: Instagram @jennifer.garner

Las sospechas de Lopez se basan en las recientes fotos que volvieron a vincular a Affleck y Garner. Fueron vistos juntos durante el fin de semana de Acción de Gracias, donde participaron en una actividad benéfica en compañía de sus tres hijos: Violet (18), Fin (15) y Samuel (12). Los actores colaboraron en un almuerzo para personas sin hogar en el centro de Los Ángeles, ciudad en la que ambos residen. Además, la prensa afirma que los actores pasaran juntos las fiestas de fin de año.

Un amigo de Ben Affleck confirmó que el actor quiere volver con Jennifer Garner

Más allá de los rumores que estallaron tras su ruptura, la bronca de Jennifer Lopez hacia Ben Affleck al parecer viene de antes. El sitio Radar publicó el revelador testimonio de un amigo del protagonista de Batman que dejaría en claro cuáles son las intenciones del actor y confirmaría las sospechas de J.Lo.



"Ben volvería con Jen en un abrir y cerrar de ojos, si ella lo aceptara", señaló la fuente cuya identidad no fue revelada. Además, este amigo de Ben Affleck opinó que Jennifer Lopez nunca pudo ocupar el lugar que ocupó Jennifer Garner en la vida del actor.



Las intenciones de Ben Affleck no se corresponderían con las de la madre de sus tres hijos. Otra fuente citada por el mismo medio, alguien cercano al entorno de Garner, aclaró que la actriz solo pasa tiempo con Ben porque lo considera un amigo. Es decir, para Garner, Ben Affleck no es más que el padre de sus hijos.



Garner y Affleck estuvieron casados desde 2005 hasta 2017. Durante su matrimonio, ella lo apoyó en sus dificultades con el alcoholismo. En ocasiones, Garner ha descrito a Affleck como una persona "complicada", pero ha dejado claro que su prioridad actual es mantenerse a su lado por el bienestar de sus tres hijos.