Jennifer Lopez deslumbra Instagram al mostrar sus piernas de acero y belleza

Jennifer Lopez no ha tenido el mejor año en el amor. Su divorcio de Ben Affleck ha sido una de los eventos mediáticos más importantes y no han dejado de llover rumores sobre su separación. Sin embargo, el 2024 ha sido un año repleto de éxitos laborales para Jennifer Lopez, quien estrenó una película en Netflix, y su belleza no ha desaprecido.

La película es Unstoppable que presenta la historia real de Anthony Robles, campeón de lucha con una sola extremidad inferior. Este tuvo el primer lugar en la competición individual de lucha libre de la NCAA en 2011 en la división de 125 libras. En el film, Jennifer Lopez aparece como co protagonista.

Las fotografías de JLo

Jennifer Lopez nació en Nueva York. Foto: Instagram.

La película ya se estrenó y JLo tiene que hacer algunas presentaciones para promocionarla. Estas ocasiones son especiales por lo que Jennifer Lopez escoge los mejores vestidos y aprovecha para mostrar su figura repleta de curvas y una sonrisa que muestra que la estrella ha superado su ruptura con Ben Affleck.

La artista lució un vestido con mangas largas. Las imágenes dejaron a la vista los resultados de los intensos entrenamientos de ella. Cabe destacar que JLo es una de las estrellas más comprometidas con su figura y cuenta con una rutina de ejercicio que incluye horas de entrenamiento.

Jennifer Lopez tiene 2 hijos. Foto: Instagram.

Según algunos portales de información, Jennifer Lopez practica baile y boxeo. Estos los combina con tres o cuatro días de musculación en gimnasio. Sus rutinas trabajan diferentes partes del cuerpo, aunque sí enfoca su entrenamiento en los glúteos, piernas y abdominales.