Rolando Barbano se despidió de Telenoche con un elogio de Marina Calabró

Rolando Barbano se despidió de Telenoche, tras cinco años donde aprovechó para hacer valer su figura dentor del ambiente del periodismo, y donde compartió momentos con Marina Calabró, hoy su novia, quien le contestó con un tierno comentario.

Con elogios y agradecimientos a colegas como Nelson Castro, Dominique Metzger, María Laura Santillán y Luciana Geuna, Rolando compartió fotos y videos de su paso por el ciclo.

Marina y Rolando pasan un gran momento como pareja

Rápidamente su novia le contestó con un tierno mensaje, algo que suele suceder en las publicaciones de sus redes sociales, que tienen particulares intercambios. “¡Estoy tan, pero tan orgullosa de vos, mi amor!” empezó su mensaje.

“El mundo es de los audaces. La vas a romper porque sos The GOAT” completó, acompañado con el emoticón de unas cabras, en referencia al juego de palabras con el acrónimo de "The Greatest of All Time" y su significado en inglés.

El posteo de Rolando Barbano

Rolando Barbano ahora continuará su carrera en A24, donde se hará cargo de un programa de policiales, y también como parte del staff de América TV. A su vez, si bien ya no desde Lanata Sin Filtro, seguirá ligado a Radio Mitre.