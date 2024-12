Revelaron los secretos más impensados de Mirtha Legrand y su programa: "Te quema el cerebro"

El programa de Mirtha Legrand es uno de los más longevos y exitosos de la televisión argentina, y como tal, hay muchos mitos y misterios que lo rodean. Mientras se decide el futuro de la Chiqui en El Trece, su nieto Ignacio "Nacho" Viale reveló los secretos más increíbles sobre la mesaza de su abuela.

Invitado a "Desencriptados" por Infobae, Nacho Viale se refirió a la reciente declaración de su madre, en la que Marcela Tinayre reveló que no irá al programa de Mirtha Legrand: "Pedí que nunca más me inviten porque la paso pésimo. Me hace preguntas y me quedo mirándola, pensando qué le gustaría que le responda para darle felicidad", declaró la locutora en una entrevista.

Para su hijo, la decisión de Tinayre es "super natural", ya que sus visitas son "todo un estrés". "No por ella, a mí me encanta que venga, pero manejás dos planos: el laboral y el familiar. La línea es muy finita y querés quedar bien de un lado y del otro", aclaró Viale, reconociendo que separar trabajo y familia es un juego peligroso.

Cuando Darian "Rulo" Schijman le preguntó si era más fácil trabajar con Juana que con Mirtha, Nacho no lo dudó: "Sí. Mirtha es más exigente. Te quema el cerebro y es espectacular porque aprendemos de eso". "Un ejemplo, le decís: 'Vamos a Mardel cuatro semanas' y te dice: '¡Ay! Yo quería cinco", agregó, entre risas.

Otro de los grandes misterios es el negocio de las entrevistas: se sabe que programas como Susana Giménez pagan fortunas por sus entrevistados, pero Nacho Viale aseguró que el de Mirtha Legrand no es uno de ellos. "No pago por una nota. Prefiero perderla. Me parece que no hay éxito de producción", aseguró, aunque reconoció haber recibido ofertas.

Finalmente, el productor reveló si su abuela tiene una lista negra para sus mesazas: "No, nunca hubo. Eso fue un invento sobre ciertos canales que, en algún momento, te pedían que vos mandes adelantado posibles invitados. Y los canales son medios privados y te digo la frase de (Alejando) Romay: 'Comprate un canal y hace lo que vos quieras'", sostuvo.

Este 29 de diciembre, Mirtha Legrand cierra una nueva temporada de su ciclo en el aire de El Trece, nuevamente lleno de grandes invitados y filosas preguntas, antes de tomarse un merecido descanso. Su despedida del aire trae al frente una vez más la duda de la continuidad en la televisión para la diva de los almuerzos.

Como es de costumbre, El Trece ofreció abrirle nuevamente las puertas del Hotel Costa Galano a Mirtha Legrand para hacer allí su temporada de verano. Sin embargo, La Pavada de Diario Crónica informó que Nacho Viale todavía no pone la firma para aceptar lo que pide la gerencia comercial del canal.