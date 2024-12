Revelan cuál fue la entrevista MÁS CARA que pagó Susana Giménez este 2024

Susana Giménez cerró una nueva exitosa temporada de su clásico programa en Telefe, y volvió a refugiarse en su lujosa mansión de Punta del Este. Mientras se rumorea cuáles serán los planes de la Su en 2025, se conoció cuál famoso de su lista de invitados pidió más dinero para visitar su living.

El programa de Susana Giménez recibió a una larga lista de invitados en 2024, desde una entrevista con Pampita que frustró a la conductora hasta una charla cándida en la cual Wanda Nara expuso a Mauro Icardi. Cada estrella pidió su respectiva suma de dinero a cambio de su presencia, pero fue recién en su último programa que Telefe debió desembolsar su mayor pago.

Tini Stoessel, la invitada más cara de Susana Giménez

Según reveló Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Tini Stoessel fue la invitada más cara de Susana Giménez en su último año en la televisión. La ex de Rodrigo de Paul cerró la temporada de la Su en una emisión final con buen rating, en la que charló de su carrera y armó tres shows diferentes a lo largo del ciclo.

"Lo que quiero contar es que según me cuentan desde adentro de Telefe, Tini fue la mejor pagada del ciclo y el mayor gasto en entrevistas del ciclo", aseguró Etchegoyen. Sobre la cifra específica, la actriz y cantante argentina habría pedido 30 mil dólares para charlar y cantar en el programa de Susana Giménez.

Cabe recordar que, semanas atrás, se filtró que Pampita pidió 10 mil dólares por su aparición en el programa de la Su tras su divorcio de Roberto García Moritán. Wanda Nara acudió al living de Telefe en dos ocasiones diferentes y, si bien nunca se conoció cuánto pidió para estar en el programa, su segunda visita le dejó suficiente dinero para hacer una considerable donación.

Tini Stoessel dio un show carísimo en el ciclo de Susana Giménez. Foto: Prensa Telefe

Además de las condiciones de su pago, Tini Stoessel habría puesto a la producción de Telefe contra las cuerdas al limitar las preguntas que Susana Giménez le podía hacer en su entrevista: "Cosas que tienen que ver con el pasado de la intérprete, sobretodo el escándalo de su inicio de relación con Rodrigo De Paul", sostuvo Etchegoyen.

El locutor de Mitre Live también agregó que la Triple T prohibió las preguntas sobre su rumoreado romance con Young Miko: "Lo que me dijeron también es que pidieron que no se hable de Young Miko quien es la nueva pareja de Tini según tengo entendido y por lo que te conté hace mucho tiempo en este programa".

Según el periodista, la cantante no quiso hablar de su romance con el futbolista de la Selección Nacional o la cantante porque "había cosas que a ella no le copaban recordar ni hablar". "Ella siente que eso ya fue y hoy vive un presente diferente", agregó. Eso no evitó las polémicas preguntas de Susana Giménez, que terminaron dirigiéndose hacia su alimentación.