¡Polémico! Wanda Nara expuso sus chats con Mauro Icardi en el programa de Susana Giménez: "La tuve regalada"

El pasado domingo primero de diciembre, Wanda Nara asistió al programa de Susana Giménez tras su última visita a principios de octubre de este año. En esta oportunidad, la modelo aprovechó el ciclo de la diva para romper el silencio sobre su situación actual con Mauro Icardi, además de que habló de María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, luego de su encuentro en un restaurante.

Después de que la conductora de Bake Off famosos diera su versión de los hechos sobre lo que está ocurriendo con el futbolista y lo que sucedió con Suárez en el restaurante el pasado jueves 28 de noviembre, la cereza del postre fue su despedida del programa.

La modelo rompió el silencio en medio de la polémica con Mauro Icardi. Créditos: Prensa Telefe.

Y es cuando la nota con Wanda Nara estaba por terminar, la modelo decidió enseñarle a Susana algunos de sus chats con Icardi y la conductora los leyó en vivo.

"Ahora en junio voy a ir a Argentina así hago un par de escenitas en Gardiner. Y unos besos en el auto delante de las cámaras, y después chau. Pero es mi amiga, ¿eh? Le voy a poner 'gracias, amiga', en Instagram", comenzó leyendo Giménez el mensaje del deportista a Nara.

Mirá el momento en el que Susana Giménez leyó los chats de Wanda Nara y Mauro Icardi en su programa

"Pero son pavadas... En las separaciones no te separás bien...", expresó Susana. En ese momento, Wanda la interrumpió: "Por lo general pensá que... no, esto no fue la separación. Estos fueron amenazas constantes durante todo este tiempo que era 'si vos aceptás hacer MasterChef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella'; 'Si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá'... Entonces no podés vivir así todo el tiempo".

"Por eso te digo, no podés darle pelota", dijo la presentadora. Acto seguido, Susana siguió leyendo el chat entre Wanda y Mauro. "Bueno. 'La China', quedáte tranquila que la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yo regalado nada", fue otro de los mensajes de Icardi a Nara.

Marcia Frisciotti publicó los chats de Nara e Icardi. Créditos: captura de pantalla Instagram Pochidegossipeame.

La periodista subió las conversaciones a sus historias de Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Pochidegossipeame.

Luego, Marcia Frisciotti, dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame (@Pochidegossipeame), compartió en sus historias las capturas de pantalla de las conversaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi.