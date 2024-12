Marcela Tinayre reveló que no quiere ir más al programa de su madre, Mirtha Legrand: "Pedí que nunca más me inviten porque..."

Mirtha Legrand recibe a grandes invitados de todos los rubros en su mesaza, pero una figura que brilló por su ausencia en la última temporada del programa de El Trece fue su hija, Marcela Tinayre. En una reciente entrevista, la presentadora de radio reveló que tiene decidido nunca más visitar el programa y enfrentar las filosas preguntas de Legrand.

Invitada al ciclo de streaming "Circo Beach", la hija de la Chiqui y Daniel Tinayre reveló que siempre fue más cercana a su padre que a su mamá, porque es una de las pocas personas que se animan a contradecirla: "Yo era muy compañera de mi padre, con mi mamá mucho menos. Pero ahora soy como la espada que tiene en la nuca".

Ante la sorpresa de los locutores, Tinayre reveló que la producción de El Trece tiene prohibido invitarla al ciclo de Mirtha Legrand que vuelve a Mar del Plata este verano. "Pedí que nunca más me inviten porque la paso pésimo. Me hace preguntas y me quedo mirándola, pensando qué le gustaría que le responda para darle felicidad", confesó.

"Les dije que no me llamen más. No quiero ir y no voy a ir", agregó, definitiva. Tinayre si rescató la buena experiencia que tuvo en el ciclo de entrevistas sin su madre presente: "Yo hice el programa de mamá dos veces cuando la suplanté como conductora y me divertí. Yo me olvido de las cámaras y me siento relajada, es lo mío, lo que me gusta".

Así está hoy el vínculo entre Mirtha Legrand y Marcela Tinayre

Marcela Tinayre ya no visita a Mirtha Legrand en su programa. Foto: Captura El Trece

Fuera de la incomodidad que traen las 'mesazas', la locutora de radio aseguró que su relación con Mirtha Legrand se volvió más amigable con el paso del tiempo: "Con mamá estamos muy bien en la cosa social, pero como es una señora grande soy más complaciente. Ella no te perdona una...", sostuvo.

El 2024 trajo una discusión recurrente a la madre e hija con respecto al trabajo en el espectáculo: "Este año, que yo decidí no trabajar, cada vez que hablábamos por teléfono, la última frase era ‘decime, Marcelita. ¿No vas a trabajar?’", compartió la mediática, que el año anterior estuvo en televisión como conductora de "Polémica en el bar".

"Y yo le decía ‘vos entregaste tu vida al público porque siempre lo has dicho, pero yo no. Me gusta hacer mi trabajo, tener mi vida privada, mis amores, salir con mis amigas, emborracharme y divertirme’", detalló Tinayre. En su lugar, Mirtha Legrand fortaleció su vínculo con su nieta, Juana Viale, quien está al frente de su propio ciclo de entrevistas.

A pesar de sus diferencias, Marcela Tinayre no pudo evitar destacar la fortaleza de su madre, quien sigue trabajando a sus 97 años de edad. "A donde va llena. Sigue convocando. Hay un fenómeno que ella misma dice ‘yo no sé qué pasa conmigo’. Yo creo que lo que pasa es una calidad de vida. Es vivir, disfrutar, amar, sentir", cerró la locutora.