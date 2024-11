Polémica: Juana Viale acusó a uno de sus invitados de robarse elementos del programa

Juana Viale tuvo sentados en la mesa del domingo 24 de noviembre a invitados de lujo, entre ellos se encontraban Christian Petersen, Nazarena Vélez, su hija Barbie Vélez, Tuli Acosta y el periodista Daniel Malnatti. En medio de la charla la nieta de La Chiqui, sacó los trapitos al sol y mandó al frente a uno de sus invitados.

Se trata de Daniel Malnatti quien se robó saleros y Juana no tuvo mejor idea que mandarlo al frente en pleno programa y causó la sorpresa del periodista: "Yo lo que te quiero decir es que a estos te los voy a mantener lejos", comenzó diciendo Juana señalando los saleros.

"Porque te quiero decir, este es el modelo JV (Juana Viale)", continuó diciendo la conductora. Luego de esto, Malnatti sostuvo que "con los dos saleros que vendí invité a mis amigos de la primaria a un asado", expresó luego de la advertencia de Juana Viale respecto a los elementos que estaban en la mesa.

Luego, la conductora, le explicó a todo el mundo que "el señor Malnatti se afanó unos saleros de acá, es compulsivo porque fue en distintas ocasiones". Fue allí que el periodista subrayó que "antes los regalaban, con tu abuela los regalaban, después viniste vos y se acortó el presupuesto".

Juana Viale mandó al frente a Daniel Malnatti por robarse saleros del programa

Además sostuvo que "se achicó el presupuesto y había que echar mano a lo que se podía. Un poco te pedí permiso, vos me dijiste que sí y me la dejaste pasar. Cuando los puse en la plataforma (de venta) muchos me decían ponelos más caros, le puse un precio muy bueno y los vendí en un día".