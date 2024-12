Mirtha Legrand definió quiénes son las figuras más importantes de la Argentina: qué dijo sobre Wanda Nara

Como ocurre temporada tras temporada, Mirtha Legrand fue una de las invitadas especiales a la fiesta de los personajes del año organizada por la Revista Gente. La diva de los almuerzos fue ubicada en el centro de la escena en la tradicional foto que reúne a las celebridades mediáticas que se destacaron en los últimos doce meses. Y al terminar la sesión, fue consultada respecto de las personalidades que ella considera actualmente figuras de la Argentina.



De rosa pastel y cristales plateados, con su cabello impecable, Mirtha se mostró radiante en la sesión fotográfica de la que es parte desde hace años y de la que, según recordó a los periodistas que la abordaron terminado el evento, solo se ausentó en dos oportunidades.



Mirtha Legrand fue uno de los personajes del año de Revista Gente. Fuente: Gente.



En ese breve intercambio con la prensa, la diva de los almuerzos describió sus proyectos para el 2025. Mirtha adelantó que durante la próxima temporada de verano estará en Mar del Plata. "Creo que voy a hacer Mar del Plata. Termino el 28 de diciembre acá y hago la noche en Mar del Plata. Juana (Viale, su nieta) hace el almuerzo", explicó.



Lo interesante llegó cuando un periodista le preguntó a quién consideraba la máxima figura del espectáculo argentino. Fiel a su estilo, Mirtha Legrand no dudó: para la diva de los almuerzos, las dos máximas figuras son Susana Giménez y ella misma. "Mirtha y Susana", respondió la célebre conductora de TV.

Qué dijo Mirtha sobre Wanda Nara

Los periodistas, entonces, le mencionaron a Wanda Nara y a Pampita. La conductora de Bake Off Famosos y la modelo son dos de las referentes de una nueva camada de figuras del medio. Para Mirtha, ellas tienen "otro estilo, otra personalidad".



Pero el tema Wanda no quedó en esa simple respuesta. Días atrás, Susana Giménez entrevistó en el living de su programa a la empresaria, en una charla en la que la ex de Mauro Icardi lanzó escandalosas declaraciones sobre la China Suárez. Entonces, le preguntaron si le hubiera gustado entrevistar a Wanda. "Me hubiera gustado, sí, sí", contestó Mirtha siempre dispuesta a nuevos desafíos.

Lo cierto es que, Mirtha Legrand mantiene una vida súper activa. No solo se la ve empapada de la actualidad en su programa, sino que además participa de recitales como el de Las Palmeras. En efecto, el grupo santafesino celebró en el Teatro Gran Rex sus 52 años de trayectoria y allí se pudo ver a la conductora de los tradicionales almuerzos -o, cenas- disfrutando de la música de su provincia natal.

Desde la platea baja, Mirtha siguió divertida el ritmo de Los Palmeras quienes le entregaron un ramo de rosas rojas en agradecimiento por su presencia en una de las dos noches en las que se presentaron en Buenos Aires junto con espectáculos especiales en el escenario como Emanero y Nahuel Pennisi.