La ESCANDALOSA PREDICCIÓN que le hicieron a Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara pasó de página tras su divorcio con Mauro Icardi. Mientras lucha por la tenencia de sus hijas en un turbulento proceso legal, la modelo argentina se lanzó con todo a un nuevo romance, a tal punto que los medios ya hablan de una posible convivencia con L-Gante. Sin embargo, la fortuna indica que no estaría todo dicho entre ella y su ex.

Así lo afirmó Verónica Assad, mejor conocida como Pitty la Numeróloga. Invitada al programa de Telefe "A la Barbarossa", la adivina realizó una predicción para algunas parejas de la farándula en 2025 y fue dura a la hora de hablar de Wanda Nara y Elián Valenzuela, quienes pasaron juntos Navidad y parecen más enamorados que nunca.

"Me parece que está buenísimo la relación que tiene de disfrutar la vida, pero no sé si creo que va (a durar)", reveló Pity, asegurando que L-Gante es "amoroso" y tiene "una vibración linda", pero que su relación con la conductora de "Bake Off" sigue una tendencia de nuevas parejas en la farándula que no ve durando.

Ante la dura predicción, los panelistas de Telefe le preguntaron a la numeróloga qué significaría una ruptura con L-Gante para la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, Pity fue categórica: "¡Obvio! para mí no está terminada esa relación".

Por el momento, una reconciliación está muy lejos para los dos mediáticos, especialmente tras los rumores de acercamiento entre Mauro Icardi y un viejo amor. Imágenes publicadas por el futbolista argentino lo mostrarían en la casa de la China Suárez junto a las hijas de Wanda Nara, algo que podría despertar la furia de la empresaria cosmética.

Pesimista: la predicción de Mauro Icardi sobre el romance de Wanda Nara y L-Gante

Mauro Icardi hizo su propia predicción sobre el romance de su ex y el cantante de cumbia, y no fue para nada optimista. En chats filtrados por Wanda Nara, Icardi trató a L-Gante de "drogadicto, mujeriego y putañero", y le aseguró a su exmujer que solo la está usando por su fama y considerable fortuna.

La dura crítica de Mauro Icardi a L-Gante. Instagram: @wanda_nara

"¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana", le prometió el futbolista. Los mensajes no terminaron ahí: el delantero del Galatasaray también insultó a Maxi López tras su encuentro con Wanda Nara y L-Gante, y llegó a criticar a la China Suárez a pesar de su rumoreado romance con la actriz.

Por su parte, L-Gante dejó en claro lo que piensa de las críticas a su relación con Wanda Nara en un reciente posteo de Instagram. En una foto que muestra a la feliz pareja frente a la Torre Eiffel, en su reciente viaje a París, Elián Valenzuela escribió: "Para el que nos dijo que no, que vea que lo logramos. Y para el que se viró, que no crea que olvidamos".