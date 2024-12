Ernestina Pais reveló desgarradores detalles de sus seis meses de internación por adicción al alcohol

Entrevistada en el programa Intrusos (América), Ernestina Pais se mostró muy sincera al revelar detalles íntimos sobre su lucha contra la adicción al alcohol y cómo vive su vida cotidiana. La periodista también contó sobre su internación voluntaria durante más de seis meses en un centro especializado.

“En mi caso tiene que ver puntualmente con el consumo problemático de alcohol”. “No es fácil, pero por suerte depende de uno, y me sorprende la agresividad de la gente cuando doy este tipo de notas. Hablo de las redes sociales, algo clásico que dicen es que hablaba de alcohol, pero en realidad consumía otra cosa. Pero no hay diferencia entre el alcohol y otras cosas, no es menos grave”, comenzó la comunicadora.

Recordemos que Ernestina Pais es dueña de un prestigioso y elegante restaurante en el microcentro porteño, y en referencia a la conexión entre su labor y su adicción, la periodista aclaró: “En 25 años de restaurante no había tenido nunca consumo problemático de alcohol, hasta la pandemia, con la muerte de mis dos socios; con el restaurante cerrado, llena de deudas y todo lo que ya sabemos que en gastronomía sucedió, ahí empezó, primero era para dormir”.

Luego Pais confesó cuándo fue el momento en el que se dio cuenta que estaba atravesando una adicción al alcohol. “Empezó con señales. Al principio era ‘mirá qué divertida está Ernes, después ya no tanto...’ La cosa va creciendo, y como el alcohol, está aceptado que alguien se emborrache. No es tan pronto como tal vez otros consumos”, se sinceró.

Ernestina Pais cuenta desgarradores detalles de su lucha contra el alcohol

Durante el proceso que atravesó, Ernestina Pais contó que estaba trabajando de manera muy intensa tanto en la conducción de un programa, como en su restaurante y además con un emprendimiento propio en Uruguay, a lo que catalogó como un "nivel de trabajo altísimo". En Intrusos también mencionaron el accidente que tuvo la entrevistada al caer por unas escaleras, y otras situaciones que complicaron su panorama en aquel momento.

Entrando en detalle sobre el proceso de lucha contra su adicción, Ernestina Pais puntualizó: “El primer mes me auto interné en una clínica que es divina, pero en realidad es como un hotel de lujo, donde hay libertades que una clínica no debería tener en cuestión de adicciones... Cuando yo me interné la segunda vez, ya por la presión de mi familia, fue por seis meses y medio, que estoy totalmente orgullosa. Los dos primeros meses fue sin contacto con el afuera. Ni teléfono, ni tele, ni nada. Solamente algún que otro contacto telefónico”.

Ernestina Pais dio detalles sobre su prolongada internación

Durante la larga entrevista, se tocaron temas complejos vinculados a la salud mental, adicciones y pérdida de vínculos de su entorno. Ernestina Pais, fiel a su estilo, compartió su experiencia con los panelistas que hicieron sus preguntas con mucho respeto. "Fue muy fuerte, muy duro. Yo arañaba las paredes...”, enfatizó la entrevistada sobre el duro proceso que atravesó.

Por último, la periodista subrayó la importancia de tocar estos temas en su rol de comunicadora remarcando que para ella "es una obligación hablarlo" "Hoy siento que esta es mi tarea en comunicación", finalizó.