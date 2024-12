¡Sin filtros! Jorge Rial apuntó duramente contra "Intrusos": "Tiene los peores..."

Hace dos semanas, Florencia de la V se despidió de la conducción de Intrusos. Y es que canal América decidió desplazar a la actriz de su puesto en el programa de espectáculos, pero lo más difícil fue que ella se enteró a través de X (anteriormente conocido como Twitter) de la decisión de la televisora.

En febrero del 2025, quienes tomarán el mando del ciclo serán Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que dentro de poco cerrarán una etapa, Socios del Espectáculo, programa emitido por Eltrece que finalizará en los próximos días.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich regresan a la conducción del ciclo de espectáculos.

Ahora, Jorge Rial, habló del arribo de los periodistas a América y fue contundente con sus declaraciones. "Lo tendrían que haber levantado porque miren lo que es ahora Intrusos, un despojo. Lamentablemente ya es no es programa referente del espectáculo", expresó el comunicador respecto al actual equipo que está al aire.

"Yo fui el que dije que no lo levantaran porque es una marca, de hecho sigue sobreviviendo a pesar de que hicieron todo lo posible para hundirlo. Tiene los peores panelistas, salvo la Tauro, todos están sentados en la mesa de 'Intrusos'", continuó el conductor de Argenzuela.

El periodista fue conductor de "Intrusos" por 20 años.

"Me llamaron para hacer 'Intrusos', ninguno de los conductores que circularon eran el que ellos querían. Me querían a mí y me llamó mi amigo Juan Cruz Ávila, siempre la primera opción fui yo", reveló el periodista.

"Está bien que el canal haya decidido poner periodistas en ese lugar, ojalá que les vaya bien", concluyó Jorge Rial.