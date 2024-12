Revelaron lo que no se vio del cruce de Mirtha Legrand y Roberto García Moritán: "Cuando terminó el programa..."

El cruce de Mirtha Legrand y Roberto García Moritán el pasado sábado 21 de diciembre ha dado mucho de qué hablar. El ex Ministro de Desarrollo Económico asistió al ciclo que conduce la diva por Eltrece, pero, en vez de tener un diálogo tranquilo, terminaron protagonizando un enfrentamiento que no pasó desapercibido.

Y es que la presentadora quería que García Moritán le dijera si le había sido infiel a Pampita, pero él intentaba llevar la conversación al terreno de que todo se trató de una operación política. Sin embargo, lejos de aceptar esta explicación, Legrand lo ninguneó asegurándole que a nadie le interesaba él como político, que no era tan importante, y que para la gente era el marido de Pampita.

El ex Ministro de Desarrollo Económico tuvo un fuerte cruce con la conductora. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

En A la Barbarossa, Analía Franchín reveló lo que no se vio de este episodio.

"A mí me parece que esto le sirvió un montón a Moritán. Nosotros sabemos todos que Mirtha es punzante, yo la amo, pero esto no tiene nada que ver con lo que uno espera de ella. Fue irrespetuoso, violento", opinó la panelista del ciclo de Telefe.

Esto fue lo que contó Analía Franchín en A la Barbarossa sobre lo que no se vio del cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

"Es muy feo lo que hizo Mirtha, no estuvo bien para nada. Pero me llama la atención que ninguno de los otros invitados haya dicho nada. Y yo hablé con Roberto, le pregunte que había pasado después del aire, si alguien le había pedido disculpas, y me contestó que cuando terminó el programa nadie le dijo nada, silencio de radio total", contó Franchín.