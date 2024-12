La SORPRENDENTE PREDICCIÓN que le hicieron a la China Suárez y podría convertirse en realidad en 2025

La China Suárez cierra un año en el que fue noticia constantemente. Según indican las predicciones numerológicas, la ex Casi Ángeles tendrá un 2025 igual de movido. Pitty la numeróloga trató de vaticinar el futuro de la China y sorprendió a todos con un tremendo presagio.



Pitty, famosa por sus predicciones numerológicas, analizó el 2025 de las figuras más destacadas del espectáculo. Entre estas, María Eugenia Suárez. La coach fue al programa Socios del Espectáculo (El Trece) y los conductores y panelistas comenzaron a hacerle preguntas por la China. Fue entonces cuando Pitty dijo que a la actriz la regirá el número tres y lanzó una asombrosa predicción.

La China Suárez recibió una tremenda predicción de cara a 2025. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

Pitty reveló que la China Suárez vivirá un periodo de importantes cambios laborales y personales en 2025. "A la China la veo en otra relación", afirmó la numeróloga. Además, destacó que el próximo año, a María Eugenia Suárez le llegarán numerosas propuestas laborales, lo que la mantendrá ocupada y exitosa en su carrera. "Es un año muy bueno. Le van a venir propuestas, puede tener un hijo, puede casarse", agregó ante el asombro de todos.



Más allá de predicciones para 2025, la actriz sigue siendo uno de los focos principales de los programas y portales de espectáculo. Recientemente, los medios informaron quién es el arquero de la Selección al que vinculan con la China Suárez.

La China Suárez y el amor en 2025: ¿qué dicen las cartas?

Mientras Wanda Nara reveló que la China Suárez se quedó con un reloj de Mauro Icardi, la ex Casi Ángeles se mantiene sin hacer declaraciones públicas acerca del escandaloso Wandagate. Para Pitty la numeróloga, la China podría quedar al margen de este tipo de escándalos en 2025.

La razón es sencilla: según los números, la China Suárez conocerá a un gran amor durante el próximo año, una experiencia que la alejaría de los escándalos a excepción, claro, que ese amor sea ni más ni menos que el ex de Wanda.



La numeróloga también pronosticó que la actriz encontrará un gran amor en la segunda mitad del año. Aunque no especificó quién sería esta persona, mencionó que se trataría de alguien que la "deslumbrará" y la hará sentir especial. Pese a que Rodrigo Lussich insistió para saber si el amor de la China sería Icardi, las cartas no arrojaron mayores precisiones al respecto. “La veo muy entusiasmada por ese nuevo amor”, cerró Pity.