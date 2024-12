Quién es el famoso arquero de selección al que vinculan con la China Suárez

Eugenia China Suárez sigue siendo noticia en medio de lo que fue la escandola y sigue siendo, separación de Mauro Icardi con Wanda Nara. Es que luego de la confirmación del divorcio, se los observó juntos en un conocido boliche de Buenos Aires y se los pudo ver en una filmación de una persona del lugar.

Se habló en un momento de que Mauro Icardi habría contratado a la actriz para darle celos a la conductora de Bake Off Famosos que se encuentra de vacaciones por Europa con L-Gante luego de llevar a sus hijos para que visiten a Maxi López. Lo cierto es que la China volvió a los portales luego de una noticia que retumbo en todos lados.

Según Pochi de Gossipeame (cuenta de Instagram) el arquero de la Selección de Marruecos le dio like a una de las fotos que compartió la China en su Instagram donde la siguen más de 6 millones de seguidores. En la imagen se puede ver a ella junto a sus hijos.

La información que trascendió en las últimas horas. Foto: captura de pantalla Instagram/ @pochidegossipeame.

Rápidamente, Pochi sacó captura de pantalla y compartió esta información. Allí sostuvo que "Tal vez por todo lo de Mauro Icardi fue chisme en Turquía o por lo de Colapinto y se volvió más internacional. ¡Acá nadie da puntada sin hilo!", compartió la periodista en sus redes.

El arquero sigue a la actriz en Instagram. Foto: captura de pantalla Instagram/ @bounouyassine_bono.

Lo cierto es que luego de toda esta polémica que generó el like en la publicación, Bounou Yassine dejó de aparecer en los "Me gusta" de la publicación. Sin embargo, si uno va a las personas que sigue el futbolista se puede ver que sigue justamente a la actriz, aunque ella no lo sigue a él.

"Bono" el arquero con el que vinculan a la China Suárez. Foto: captura de pantalla Instagram/ @bounouyassine_bono.

El arquero en cuestión es nada más ni nada menos que Bounou Yassine quien supo defender el arco de Marruecos en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En esa competición, el seleccionado llegó hasta la etapa de semfinales donde perdió contra Francia y luego perdería el partido por el tercer puesto contra Croacia.