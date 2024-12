La China Suárez, en bikini y relajada en medio de rumores de romance con Mauro Icardi

Con la decisión firme de descansar junto a sus hijos, la China Suárez decidió tomarse unos días fuera del país. Desde un lujoso hotel, la modelo se mostró en bikini y relajada en medio de rumores de un supuesto romance con Mauro Icardi, alimentado después de la filtración de un video en el que se los ve juntos en un boliche.

En su cuenta de Instagram, María Eugenia Suárez compartió algunas imágenes de sus vacaciones en Playa del Carmen, México. Allí se la vio disfrutando del clima caribeño luciendo un bikini color negro mientras tomaba sol en las arenas blancas de la playa. En la primera publicación que hizo tras su llegada, dejó en la descripción un corazón atravesado por una flecha que describe perfectamente el momento.

La China Suárez adelantó el verano con estas postales. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Luego, la China Suárez mostró parte del impresionante Hotel Xcaret, donde se aloja con sus chicos. Amancio, Magnolia y Rufina vivieron experiencias únicas junto a su mamá, como el paseo en catamarán por el mar y darle de comer a las gaviotas. La actriz comentó que esos fueron "de los días más felices y divertidos de mi vida", resaltando lo especial que fue compartir tiempo de calidad con ellos.

El paseo por el mar fue uno de los momentos que quiso registrar la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Grave acusación contra la China Suárez: el fuerte chat de la mamá de Wanda Nara con Mauro Icardi

A las innumerables versiones de romance entre la China Suárez y Mauro Icardi se le sumó un hecho bastante particular, desatado a partir de unos chats que la propia Wanda Nara exhibió y que tiene como protagonista a Nora Colosimo, su mamá.

Las fotos muestran una serie de mensajes que Colosimo le envió al futbolista argentino y expareja de la conductora de "Bake Off", donde además de intentar coordinar para que Icardi pueda encontrarse con sus hijas, lanzó una grave acusación contra la China Suárez: "Esa mujer fue el comienzo del final de una hermosa familia. Wan no pudo, intentó, pero no logró olvidar tu traición", dice el texto.

Esa declaración vino después de que la madre de Wanda le confesara su angustia por la separación entre su hija y el delantero de Galatasaray, responsabilizando directamente a la modelo. Sin embargo, del otro lado no hubo respuestas.