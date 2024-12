Para furia de Wanda Nara, la China Suárez posó con un costoso objeto personal de Mauro Icardi

Tras la escandalosa ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi, comenzaron los rumores sobre un nuevo acercamiento entre el futbolista y la María Eugenia "La China" Suárez. Y ahora, una foto de la actriz con un reloj que pertenece al ex de la conductora de Bake off famosos (Telefe), no pasó desapercibida.

Desde sus redes sociales, la artista posó con el objeto personal de Mauro Icardi, y según trascendió Wanda Nara se habría indignado con esta postal mientras se encuentra de viaje por París con L-Gante.

La China Suárez posó con el reloj de Mauro Icardi. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

A su vez, la China Suárez también está de viaje, aunque sin Mauro Icardi, sino con sus hijos en México. Desde allí fue que la ex de Benjamín Vicuña posó con el reloj del jugador del Galatasaray, y Yanina Latorre se encargó de confirmar que se trata del mismo Cartier color negro, cuyo valor rondaría los 11 mil dólares.

Mauro Icardi y su reloj Cartier con el que posó la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi.

Según aseguró Latorre en LAM (América), Icardi pasó la noche del sábado pasado en lo de Suárez y allí se habría olvidado el reloj. Conocedora del juego mediático, la actriz subió la foto que terminó desatando la furia de Nara.

Los detalles del reloj de Mauro Icardi con el que posó la China Suárez

Además, Yanina Latorre remarcó que no es el mismo reloj que Mauro Icardi denunció como presuntamente robado en la casa en la que vivió durante los primeros días de su regreso al país. El reloj perdido es un Rolex, mientras que el Cartier el deportista lo recuperaría al reencontrarse con la China Suárez.