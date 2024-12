El profundo dolor de Dani La Chepi por una triste pérdida antes de Navidad: "Buen viaje mi vida"

Dani La Chepi está pasando uno de los momentos más complicados de este 2024, tal cual lo dijo ella en la sentida publicación que realizó en Instagram donde la siguen más de 4 millones de seguidores. La actriz confirmó que falleció su mascota y compartió una linda y emotiva despedida.

"Aprendí a tomarme el tiempo necesario para poder decir las cosas, para procesarlas y poder, como ahora, estar escribiendo esto.

El sábado 23 de noviembre fue el día más triste de este 2024. Para Isa, para mí y para mis amigos que tanto aman a Toyo. Existen millones de personas llenas de amor, pero también miles que NO. A nuestro amado Toyo le tocó cruzarse con una de esos miles".

Luego Dani comentó que "Pedí todas las filmaciones de las cámaras de mis vecinos, quienes estuvieron con Toyito hasta su último respiro (porque yo estaba en Calle Corrientes dando mi ante último show y fueron quienes llamaron para avisarme)", expresó respecto a la situación.

El sentido mensaje de Dani La Chepi. Foto: captura de pantalla Instagram/ @danilachepi.

"Me comuniqué con la policía, les mostré el video, hice todo para encontrar a la basura que pasó por la puerta de mi casa. Pero todo fue al pedo. Lloré, grité hasta quedarme sin voz. Solo los que tienen peludos saben lo que se siente perder a tu compañero de vida. Y me tocó el difícil momento de contarle a Isa que su hermanito ya no estaba más", agregó la humorista.

Dani junto a su hija y a su mascota. Foto: captura de pantalla Instagram/ @danilachepi.

En el final subrayó que "Isa lloró, lloró y lloró, hasta que en un momento me miró y me dijo con los ojitos llenos de lágrimas: Ma, Dios lo necesitaba al lado de Él, porque Toyo es un ángel, el siempre va a ser mi familia y siempre va a estar con nosotras.

Y así será".