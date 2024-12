Yanina Latorre liquidó a Mirtha Legrand y defendió a Roberto García Moritán

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron un tenso ida y vuelta en el programa del sábado 21 de diciembre en "La Noche de Mirtha". La conductora de El Trece insistió de muchas formas para saber datos y los motivos del divorcio con una de las modelos más famosas del país.

La diva de El Trece confesó que "vos te hacés el bueno acá, te haces el buenito. ¿No hiciste nada? ¿No provocaste un escándalo espantoso?". Lo cierto es que Moritán no se quedó callado y le recriminó firmemente "Creo que estás siendo muy injusta Mirtha... Incluso te voy a decir una cosa, creo que me estás tratando mal porque yo vine muy generosamente. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada, no me identifica".

Yanina Latorre fue una de las periodistas que no dejó pasar el tema y en el programa de radio que se emite por "El Observador" dio una contundente opinión: "A Mirtha lo único que le importa es Pampita. Él no se a que va, no sé si le prometieron otra cosa porque viste que a veces vos pautás".

La contundente opinión de Yanina Latorre tras la pelea entre Mirtha Legrand y Moritán:

Luego agregó: "Igual, Mirtha para mí se fue al carajo. Porque nosotros no somos un tribunal de Justicia, vos le preguntás... Pero lo trató de bol..., lo atacó", sostuvo la panelista. Además confesó que "la obligación es preguntar pero no atacarlo", Yanina luego tuvo palabras de apoyo a Moritán.

"Mirá que Moritán me parece un nabo, pero cuando lo ví empaticé, dije 'no estoy de acuerdo'". En el final sostuvo que "yo creo que tampoco hay que permitirle todo a Mirtha", además dejó en claro que el ataque que le hizo Mirtha Legrand a García Moritán "estuvo de más".