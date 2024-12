Eduardo Feinmann contó detalles íntimos de sus vacaciones: "No soy un gran..."

Si algo distingue a Eduardo Feinmann es su vocación y las horas que le dedica a su trabajo. El periodista de Radio Mitre reveló un particular detalle sobre sus vacaciones. El conductor contó que, a diferencia de lo que le ocurre a la mayoría de las personas, no se considera un amante de los días de descanso.



Feinmann se encontraba en El pase de la mañana, el fragmento de Radio Mitre que separa el programa Lanata sin filtro y Alguien tiene que decirlo. El periodista conversaba con Roberto Moldavsky, Rolo Villar, Adriana Verón, Leandro Buonsante y Jesica Bossi. La mesa de ambos programas se encontraba discutiendo acerca de los planes para las vacaciones del verano 2025.

Eduardo Feinmann contó que no disfruta las vacaciones. Fuente: Instagram @eduardofeinmann.

En determinado momento de la charla, Moldavsky quiso saber cómo era Feinmann en sus vacaciones. El periodista fue tajante en su respuesta: "No soy un gran disfrutador". Su revelación sorprendió a sus compañeros. Rápido de reflejos, Moldavsky lo chicaneó: "Usted es de los que está haciendo el check-in y ya empieza a sufrir...". El conductor le dio la razón al comediante.



Feinmann aceptó todos los comentarios que le devolvieron. El periodista se considera una persona incapaz de "desconectar" durante sus vacaciones. "Sufro, sufro. Siempre, de alguna manera, estoy enganchado con algo. Leo mucho", explicó.

El conductor, una de las figuras que dejaría La Nación+ para pasar a A24 en 2025, aprovechó el pase para desahogarse con sus compañeros. Reveló que es de esas personas que, en sus días de relax, se ven atormentados por la sensación de que se están perdiendo algo: "No me desengancho. Me cuesta desengancharme. Pienso que me estoy perdiendo cosas".



Eduardo Feinmann, un periodista que preserva al máximo su vida privada



Más allá de alguna que otra anécdota que Eduardo Feinmann contó en El pase de la mañana, el periodista suele preservar detalles de su vida privada. En más de una oportunidad, el conductor de Radio Mitre dejó en claro que tomó esa postura para evitar involucrar a su familia con su trabajo.



Reconocido por sus contundentes opiniones sobre política y actualidad, a Feinmann lo distingue un perfil muy bajo en lo que respecta a su vida privada, evitando compartir detalles personales con el público. Esta postura lo ha convertido en una figura discreta fuera de los medios.



A pesar de la exposición pública en su trabajo, Feinmann y su familia prefieren mantenerse alejados de los reflectores. El conductor de Radio Mitre tiene un perfil privado en Instagram y evita publicar imágenes junto a ella.