Jorge Rial se metió en la guerra entre Luis Majul y Luis Novaresio: "¡Es de mala leche que...!

Una de las noticias más sorprendentes de las últimas semanas fue sobre el éxodo masivo de periodistas de LN+ a canal América. Luis Novaresio; Eduardo Feinmann; Esteban Trebucq; Pablo Rossi; Antonio Laje; entre otros más, son algunos de los comunicadores que se pasarán a la señal.

Luis Majul, sin pelos en la lengua, opinó sobre este tema en su programa de El Observador y tildó de "cabareteros" a aquellos periodistas que dieron el portazo en LN+.

Esto fue lo que le respondió Luis Novaresio a Luis Majul en Socios del Espectáculo

Entonces, en Socios del Espectáculo, Novaresio fue contundente con Majul tras sus dichos: "A mí me gusta el cabaret, vamos a decir la verdad, estoy hablando... Me gustan todos los cabarets, pero digo, si hablamos del cabaret de los 20 en Berlín, Marlene Dietrich, que yo soy muy fan. Si hablamos del cabaret, yo vengo a Rosario, donde Rita la Salvaje tenía un show en un cabaret donde fue de pie a sola a nada. A ver, si por cabaret se entiende eso, soy cabaretero".

"Lo quiero mucho a Luis Majul y todo esto. Sos el Liza Minnelli del periodismo, porque no hay más cabaretero del espectáculo como yo que Majul. O sea, ¿Majul escandalizado por el show? Luis, sos Liza, o sea, quiero decírtelo. Está haciendo cabaret, le está poniendo pimienta a la cosa, porque viene Cristina Pérez", le respondió filoso.

Rial es conductor de "Argenzuela"

"Una imagen, me la imaginé a Majul, con la silla, viste, son thonet, creo que se les decía, no, no son thonet, son otra cosa. Con ligas y con un enterito negro cantando ‘Welcome to cabaret’, como... Por favor, Majul, te lo pido, un año de mi vida por ver eso", cerró diciendo Luis Novaresio.

Y en las últimas horas, quien se metió a esta guerra fue Jorge Rial. En Argenzuela, el conductor opinó: "Nosotros pusimos el video de Luis Miguel Majul hablando con Cabak, en el que le decía como ese canal ahora iba a dejar de ser un puterío, un cabarulo...más o menos como que se había ido toda la mierda. Pero Novaresio, uno de los que se fue, le respondió diciéndole que entonces él era Liza Minelli".

"¡Hay una calentura con Majul! ¡Lo quieren cagar a palos! ¡Es de mala leche que haya dicho eso! Igual Ávila y Majul ya desde América se venían marcando. Pero yo al permiso... ¡Porque lo conozco hace mucho! Nosotros trabajábamos en La Razón, Luis era todo colorado, y nosotros estábamos en plena toma de la redacción y él venía siempre, pero ¡escribía su columna y se iba!", añadió Rial.