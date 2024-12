El testimonio de Calu Rivero tras finalizar el juicio contra Juan Darthes

Calu Rivero compartió en sus redes sociales un profundo mensaje reflexivo sobre lo ocurrido con su denuncia a Juan Darthés por un acoso sexual que ocurrió mientras compartían elenco en Dulce Amor.

En el mismo, la actriz quiso enfatizar en que tomaba el presente como un cierre de una etapa difícil en su vida, pero que recorre con mucha gratitud y agradecimiento a partir de las personas que la acompañaron y del desenlace del juicio.

La publicación de Calu Rivero

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, quiero cerrar un capítulo en mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto. Gracias a ellas y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthes inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar" decía parte del texto.

Acompañado por dos selfies, una en la que se la veía con su hija Bee y otra con las mencionadas abogadas, Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, la reflexión cerró: "El compromiso de ambas no solo me devolvió la tranquilidad, sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema. Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos. Gracias por no soltarme”.

El intercambio entre Thelma y Calu

Por último, también recibió el saludo afectuoso de Thelma Fardín, quien a partir de la denuncia de Calu Rivero tomó coraje para realizar su denuncia contra el mismo actor, a raíz de lo sucedido durante una gira de Patito Feo.