La revancha de Florencia de la V contra canal América tras su escandalosa baja de Intrusos

Luego de la escandalosa salida de Florencia de la V el pasado 9 de diciembre del clásico programa Intrusos, (América TV), Ángel de Brito contó recientemente que la conductora desembarcaría en un nuevo canal a partir de 2025, esto lo dijo a través de su cuenta de X, revelando que la conductora "ocuparia el año próximo los mediodías de El Nueve"

El lider de las LAM (América TV) agregó también que "competirá con Intrusos", el mismísimo programa del que acaba de ser desplezada de una forma poco cordial y desprolija.

Flor de la V pasaría a la pantalla del 9. Foto X @AngeldebritoOk

Cabe recordar que la ahora exconductora de Intrusos, hizo un fuerte descargo sobre su salida aprovechando el aire en los últimos minutos del fatídico programa que marcó su final en el ciclo, apuntando contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich con quienes tiene una pésima relación y contra el canal debido al modo en que los directivos han tratado su desenlace en la pantalla.

Florencia de la V entre lágrimas y una visible e indisimulable angustia rompió el silencio sobre las especulaciones sobre su continuidad laboral en la señal que emite Intrusos diciendo "Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas".

Luego la actriz y conductora se despachó contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: "Yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malos conmigo, fueron personas crueles que mintieron sobre mí. Por eso nunca los menciono. No tengo nada personal, pero no quiero nombrarlos por ese tema, que fue cuando estuvieron acá".