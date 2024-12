Rating de Bake Off Famosos 2024: así le fue a Telefe con la final del reality

Después de sufrir múltiples cambios de horario, este lunes se emitió la gran final de "Bake Off Famosos" por Telefe. Cande Molfese se enfrentó a Cami Homs y salió victoriosa en el último desafío de la temporada, llevándose el premio millonario del reality de Wanda Nara. La última emisión fue la tortilla en el postre de uno de los programas más vistos del año, y el rating así lo demostró.

La final de "Bake Off Famosos", no sorprendió al posicionarse como el programa más visto del lunes por la noche. El programa recibió un buen piso de rating de "Telefe Noticias", y comenzó su emisión liderando la grilla con 12.4 puntos cerca de las 22 horas. "Bake Off" se mantuvo arriba mientras las dos cocineras armaban sus tortas de tres pisos.

El arrasador rating de "Bake Of Famosos" que compartió Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara

El pico llegó minutos después: a medida que la competencia entre las finalistas avanzaba y el suspenso creía, el programa escaló hasta los 15.4 puntos. En la misma franja, "The Floor", el ciclo de entretenimientos de El Trece, quedó bastante por debajo con 6.9 puntos, mientras que "Cantando 2024" en América TV apenas logró superar los 2 puntos.

Los números siguieron creciendo mientras Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, quien ya graba una nueva temporada de "Bake Off", probaban las tortas. Según la historia de Instagram de PTC Recargado que la misma Wanda Nara compartió en sus redes sociales, el programa lideró la noche con picos de rating que superaron los 16 puntos.

El postre que le dio a Cande Molfese la victoria en la final de "Bake Off Famosos"

Cande Molfese, ganadora de "Bake Off Famosos". Foto: Instagram @candemolfese

En el último programa de "Bake Off Famosos", Cami Homs y Cande Molfese recibieron de Wanda Nara su última consigna: debieron realizar una torta de tres pisos que represente su recorrido en el reality de Telefe. El postre debía tener dos tipos de masa diferentes, dos rellenos elaborados y dos técnicas aprendidas en la carpa.

Mientras la ex de Rodrigo de Paul se decidió por una combinación con bizcocho de chocolate, buttercream y otro piso de bizcochuelo hamburgués, Molfese puso el corazón en su preparación y le dedicó un piso a cada jurado. Después de luchar en la etapa de preparación, la actriz también sumó una pequeña cartera dorada a su torta, en homenaje a la conductora del ciclo y su extravagante estilo de vida.

La torta que le ganó "Bake Off Famosos" a Cande Molfese. Foto: Instagram @candemolfese

"Tiene tres pisos, y quería que me represente. Intenté usar las técnicas que mejor me salieron, también quise recordar los sabores que más les gustaron. La hice con todo el amor del mundo. Haber llegado hasta acá es un logro que jamás hubiera imaginado. Laboralmente es lo máximo que me pasó", detalló la pastelera cuando puso su creación frente al jurado.

Al momento de la devolución, el jurado de expertos estuvo de acuerdo en que la torta era perfecta, sin errores en su preparación y con un delicado ojo en su presentación: "Los tres niveles están excelente ejecutados, hoy cocinaste con el corazón. Muchas felicitaciones", declaró Betular. Después de una complicada deliberación, Cande Molfese fue declarada ganadora de "Bake Off Famosos".