Marcela Tinayre se quejó de Mirtha Legrand y lanzó una dura advertencia

Mirtha Legrand es una de las conductoras más exitosas de la televisión argentina y hasta hoy sigue teniendo gran repercusión con su programa en El Trece. La diva ha mostrado e invitado a su familia a la "mesaza" y una de ellas fue Marcela Tinayre, su hija, quien visitó un programa de streaming y llamó la atención con su declaración.

Lo cierto es que Marcela se despachó contra su madre y expresó en el programa del que forman parte Maite Peñoñori, Mónica Ayos, entre otras figuras, que "con mamá muy bien, en la cosa social y amorosa. Ahora como es una mujer, una señora grande y todo, soy más complaciente", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Más complacientes las pelot..., ella no te perdona una. Este año que yo decidí no trabajar, cada vez que hablamos por teléfono, la última frase era 'decime Marcelita... ¿No vas a trabajar?' y yo le dije, vos entregaste tu vida al público y yo no voy a entregar mi vida al público".

En medio de la entrevista, Marcela sostuvo que "era muy compañera de mi padre y con mamá mucho menos. Ahora soy como la espada que tiene en la nunca, porque si ella dice algo, yo empiezo "no, no es así", pero esto no fue todo y sacó a la luz un dato que pocos sabían.

Mirtha suele invitar a sus programas a toda su familia y Marcela expresó respecto a esto que "yo le pedí que no me invite más al programa. La paso pésimo segundo, me hace preguntas y me quedo mirandola pensando que le gustaría que le responda para darle felicidad", sentenció.