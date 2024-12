Valu Cervantes, la ex de Enzo Fernández, mostró una foto íntima de su mudanza

Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández, dio un gran paso en su nueva vida de soltera. La influencer compartió una foto de la mudanza que está llevando a cabo en compañía de sus hijos, Olivia y Benjamín. Cervantes se radicará en el piso de un lujoso edificio de Buenos Aires mientras afianza proyectos laborales en el país, lejos del futbolista de la "Scaloneta".



A través de sus historias de Instagram, Valentina Cervantes compartió una imagen en la que se la ve dentro de un ascensor rodeada de cajas con sus pertenencias. En la foto también aparece su hija Olivia, quien se encuentra a un lado de las cajas. La modelo acompañó la publicación con la frase "Mood mudanza" y un emoji de un tick, indicando que el proceso está por concluir.

La ex de Enzo Fernández compartió una foto de una mudanza junto a su nena (Instagram @valucervantes)

Aunque Cervantes no lo confirmó, la modelo se radicaría en un piso en el Chateau Libertador, el icónico edificio ubicado sobre Avenida del Libertador. Será vecina de Luciana Salazar y Wanda Nara, quienes también tienen propiedades en el complejo. Hasta entonces, la joven vivía entre la casa de sus padres y la de sus suegros.



A fines de octubre, la ex de Enzo Fernández anunció su separación del futbolista del Chelsea. "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", expresó la influencer en aquella oportunidad. Así, Enzo y Valu Cervantes pusieron fin a un noviazgo que duró seis años. El romance inició en 2018, cuando el futbolista aún estaba en las inferiores de River, y culminó en Londres.



Más allá de la mudanza, Valentina aprovecha para pasar tiempo de calidad junto a sus hijos. Días atrás, la ex de Enzo Fernández compartió un video de su bebé, dejando en claro que está entera a pesar de su reciente separación del futbolista. Además, tiene trabajo en el país: firmó contrato con una agencia de talentos.



Con esta mudanza, Cervantes pone fin a una etapa de su vida junto a Enzo Fernández, un vínculo que comenzó cuando ambos eran adolescentes y él jugador estaba lejos de gozar de la fama y el reconocimiento que tiene hoy en día.



Mientras termina la mudanza, Valu Cervantes entrena duro: la rutina de la ex de Enzo Fernández



Tras su separación de Enzo Fernández, Valentina Cervantes se enfoca en su bienestar. A pesar del estrés por la mudanza que está llevando a cabo, la influencer no deja de entrenar. Así lo dejó en claro en una de sus últimas historias de Instagram.

La integrante de la agencia Multitalent publicó un video en Instagram entrenando en el gimnasio. Además, aprovechó para lucir un conjunto de Alo Yoga, la exclusiva marca de ropa deportiva que viste a la ex de Enzo Fernández.