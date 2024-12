El tremendo sincericidio de una de las hijas de Wanda Nara en medio de una entrevista: "Dejen..."

El cumpleaños número 38 de Wanda Nara no solo fue un evento repleto de celebridades, música y glamour, sino que también estuvo cargado de momentos inesperados. La conductora, quien recibió en su casa del country Santa Bárbara, dejó a los cronistas de espectáculos con material más que suficiente para sus programas, aunque quien terminó llevándose todas las miradas fue una de sus pequeñas hijas, con un picante comentario.



Entre los asistentes estuvieron amigos famosos y familiares cercanos, invitados por L-Gante, quien organizó una fiesta a la altura de las circunstancias. Desde temprano, varios móviles de programas de chimentos se instalaron en la entrada del exclusivo barrio para registrar las llegadas, y en uno de esos cruces con la prensa se dio el sincericidio que paralizó a todos.

Mientras Wanda Nara ingresaba a la celebración en su vehículo, los micrófonos de LAM lograron captar el momento exacto en que, desde la parte trasera del auto, se escuchó un enérgico "¡Dejen de hablar mal de mi mamá!". El grito de una de las hijas de la mediática no solo dejó mudos a todos, sino que también provocó una reacción incómoda en la empresaria, quien apenas esbozó una sonrisa.

Las repercusiones del sincericidio de la hija de Wanda Nara

En el estudio de LAM, las repercusiones no tardaron en llegar. Los panelistas comentaron entre risas y con algo de asombro el episodio. Pepe Ochoa, siempre filoso, lanzó: "Nadie habló mal de la madre, esta chica inventa, no sé qué le pasó". Ángel de Brito, algo descolocado, intentó calmar las aguas, pero no pudo evitar meter su cuota de picardía: "¿Pero las nenas por qué no están estudiando en vez de estar mirando LAM ?".

La frase del conductor abrió un nuevo debate en el piso, donde no faltaron las críticas hacia la empresaria. Además, Pepe agregó un detalle que generó más polémica: "Wanda mintió en el programa de Susana. Dijo que las nenas no veían nada de televisión, pero está clarísimo que sí". De Brito no dudó en coincidir y cerró con una sentencia que hizo ruido: "Todo lo que diga Wanda es mentira".